Elma Saiz defiende que las cuentas del PSOE están "sometidas a controles absolutamente eficaces"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Matias Chiofalo - Europa Press

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado este viernes, "con total tranquilidad", que "las cuentas del Partido Socialista están sometidas a controles absolutamente eficaces, no solamente al control del Tribunal de Cuentas, sino de importantes auditorías".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Pamplona, Saiz ha señalado que "somos los primeros interesados en que la Justicia haga su trabajo, en que se diriman todas las responsabilidades hasta el final". "El que la haga, que pague", ha pedido al ser preguntada por los testimonios que se están escuchando en el Tribunal Supremo, en el marco del juicio por el 'caso mascarillas', que apuntan a que salían y entraban sobres con billetes en Ferraz.

La ministra ha defendido a la "gente que trabajamos y que nos esforzamos por la buena política, por la política que mejora la vida de la ciudadanía" y ha indicado que "entiendo el enfado, la desafección de la ciudadanía e incluso el sentimiento de repulsa ante comportamientos que para nada se pueden extender al conjunto de la clase política".

"Defiendo la política útil y lo importante es cómo se reacciona por parte de unos y de otros ante cualquier atisbo de un comportamiento que no se adecue a lo que tiene que ser el interés general", ha expuesto Saiz.