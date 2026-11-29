Elma Saiz (ministra de Seguridad Social del gobierno de España) durante el acto de campaña con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, a 13 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz / Europa Press

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elma Saiz y Juan Cruz Cigudosa, por el PSN, Leticia San Martín y Sergio Sayas, por la coalición UPN-PP, y Eneka Maiz, por EH Bildu, son los cinco diputados elegidos en Navarra para formar parte del Congreso en las elecciones generales celebradas este domingo.

Elma Saiz Delgado, nacida en Pamplona en diciembre de 1975, es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y portavoz del Gobierno desde 2025. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, ocupó un escaño en el Parlamento de Navarra entre 2003 y 2007 para posteriormente ser delegada del Gobierno en Navarra entre 2008 y 2012. También fue consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral, con María Chivite como presidenta, entre 2019 y 2023, y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona en 2023. Está casada y es madre de dos hijos.

Por su parte, Juan Cruz Cigudosa García nació en San Adrián en 1964 y actualmente es secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades con Diana Morant como ministra. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra, es investigador especializado en Genética Humana y Biotecnología que ha empleado técnicas de edición genómica. Ocupó su primer cargo en la política como consejero de Universidad, Innovación y Transferencia Digital del Gobierno foral en el Ejecutivo de María Chivite, en concreto, entre 2019 y 2023.

Leticia San Martín Rodríguez (Vitoria-Gasteiz, 1975) es parlamentaria foral de UPN, enfermera y profesora e investigadora en la UPNA. Tras diplomarse en Enfermería en la Universidad de Navarra, cursó sus estudios de Máster y de Doctorado en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Montreal, en Canadá. Ha compaginado su actividad docente como profesora asociada de la UPNA con distintos puestos de gestión de enfermería en la Clínica Universidad de Navarra. Ha ostentado cargos como vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra y de la Fundación Enfermeras de Navarra. En 2023 dio el salto a la política al ser elegida parlamentaria de UPN, asumiendo la portavocía de Salud, y en 2026 ha encabezado la candidatura de la coalición UPN-PP al Congreso de los Diputados por Navarra.

Sergio Sayas López (Buñuel, 1979) es licenciado en Filología Hispánica. Comenzó su trayectoria política en 2003, como concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Berriozar, con UPN. En 2006 ostentó la presidencia de Juventudes Navarras, la organización juvenil de UPN. De 2007 a 2019 fue parlamentario foral, y en 2019 fue elegido diputado de UPN en el Congreso. No obstante, en 2022, tras desobedecer la directriz del partido de apoyar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, pasó a integrar el Partido Popular. Asumió la secretaría general del PP de Navarra en noviembre de 2025 y preside su gestora desde septiembre de 2026.

Eneka Maiz (Etxarri-Aranatz, 1970) es parlamentaria en la Cámara navarra. Licenciada en Filología Vasca por la Universidad del País Vasco y Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en la Universidad de Zaragoza, desde el año 2000, es técnica de euskera en el Gobierno de Navarra, en Euskarabidea, y actualmente es empleada del Servicio de Recursos Lingüísticos. En la legislatura de 2011-2015, fue concejala y teniente de alcalde de EH Bildu en el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, y alcaldesa de esta localidad entre 2015 y 2019. Desde el año 2023, es parlamentaria foral de EH Bildu.