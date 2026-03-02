El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de Navarra, según un informe

Archivo - Imagen de la XIV Final Young Business Talents - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT, refleja que el modelo laboral "está cambiando" entre los jóvenes, ya que trabajar en una empresa por cuenta ajena "pierde atractivo" y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de Navarra de entre 15 y 21 años.

Según el estudio, el 34% de los jóvenes navarros quiere emprender y crear su propia empresa, frente "a solo un 19,2% que aspira a ser empleado por cuenta ajena". Por su parte, el 11% optaría por ser funcionario y un 35,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Unos datos que van en línea con la media arrojada a nivel nacional, donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio, "frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado".

El director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes, Nuño Nogués, ha afirmado en una nota de prensa que "la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho". "Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena", ha subrayado.

Según ha remarcado, "hoy en día la situación es diferente". "Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", ha añadido.

Entre las razones por las que los jóvenes navarros eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (38,7%), seguido de ser su propio jefe (29%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (24,2%).

No obstante, los jóvenes "son conscientes de la dificultad": el 71% de los navarros considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil.

Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el comercio, servicios profesionales, deporte y videojuegos. Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: poder tener un salario más alto (49,5%); que les ofrecieran estabilidad en el empleo (44%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (41,2%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", ha subrayado Nogués.

"PESIMISTAS" CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z de Navarra se muestra "pesimista" con el futuro laboral. El 41,8% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 33% piensa que la situación seguirá igual y un 25,3% opina que el empleo irá mejor.

Unos datos "algo más optimistas" que los de la media nacional, donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil "lo ven con pesimismo", el 58,2% de los jóvenes navarros confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios, aunque en este sentido se posicionan como la comunidad autónoma más negativa de España.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Navarra destacan: la experiencia (51,1%), el interés y las ganas de trabajar (49,5%), los conocimientos (48,9%), y tener un buen nivel de idiomas (40,1%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 62,1% de los jóvenes navarros emigraría, un dato ligeramente inferior a la media nacional, donde el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque "una gran mayoría" se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje "ha bajado progresivamente en los últimos años": siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Entre las razones por las que los navarros se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (48,7%), seguida de tener un mejor salario (23%), por la falta de oportunidades en España (14,2%) y para aprender idiomas (8%).

Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (30,1%), seguido de Reino Unido (14,2%); Italia (13,3%); y Alemania (10,6%).

PEOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del informe, el 52,2% de los navarros cree que su generación no está más preparada que la de sus padres, dato que contrasta con la media nacional, donde el 54% de los jóvenes españoles sí considera sentirse mejor cualificados que sus progenitores, aunque se mantiene una tendencia a la baja observada durante los últimos años.

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 66,5% de los jóvenes de Navarra considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes navarros y sus compañeros de clase con los profesores, el 85,7% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 10,4% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 3,8% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

En este sentido, Navarra es la comunidad donde se encuentra "un mayor número de estudiantes que admite faltas de respeto esporádicas o continuas hacia los profesores".

LA UNIVERSIDAD SIGUE SIENDO LA OPCIÓN PREFERIDA

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes navarros para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato y formación profesional. Así lo manifiesta el 68,7% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 13,2% de los jóvenes.

Por otro lado, el 14,8% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, y montar su propio negocio o incorporarse al mercado laboral, ha sido elegido por el 1,6% de los navarros cada opción.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (74%), la que tenga mayores salidas profesionales (51%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (42%). Las carreras que más interés les despiertan son: Psicología y Sociología (29,6%), Empresas/Economía (28,8%), Magisterio (23,2%) y Derecho (20%).

Por otro lado, el informe recoge que el 67% de los jóvenes navarros creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 22% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

FORMACIÓN ORIENTADA AL FUTURO

El informe refleja "una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza": nueve de cada diez jóvenes de Navarra consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y el 93,4% valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

El 69,8% de los jóvenes navarros considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 79,7% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico.