Los 'Encuentros de Pamplona /Iruñeko Topaketak' se convierten en bienal y se celebrarán del 3 al 13 de octubre de 2024

Los 'Encuentros de Pamplona 2024/ Iruñeko Topaketak 2024' se han convertido en una bienal internacional de cultura, arte y pensamiento con un programa central que tendrá lugar en Pamplona del 3 al 13 octubre de 2024.

Promovida por Gobierno de Navarra y organizada por Fundación Baluarte con la colaboración de Fundación La Caixa, los Encuentros de Pamplona 2024/ Iruñeko Topaketak 2024 "suponen un hito al desarrollar la primera bienal internacional de cultura, arte y pensamiento" de Navarra "a partir del positivo impacto y la gran repercusión que generaron los Encuentros de Pamplona 72-22 Iruñeko Topaketak".

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha indicado que "lo que nació como una conmemoración del cincuenta aniversario de un evento que atrajo a la capital navarra a grandes figuras de las vanguardias ha servido como constatación de que existía una necesidad en la ciudadanía de tiempo y espacio para la reflexión y que, además, el hacerlo de forma presencial y colectiva generaba emociones compartidas, entusiasmo por el conocimiento y debate".

Eso unido a la "repercusión y buena acogida no solo en Navarra, sino también a nivel nacional e internacional de la iniciativa", ha llevado a mantener los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak y "potenciar alguna de las características y acciones" de la edición 2022 pero ya como "una bienal independiente que desde la reflexión sobre el presente mira al futuro" y que "busca fomentar el encuentro con grandes pensadoras, pensadores, creadores y creadoras como detonante del diálogo y el pensamiento crítico".

El programa central de los Encuentros de Pamplona 2024/ Iruñeko Topaketak 2024 tendrá lugar del 3 al 13 de octubre de 2024 y reunirá a personalidades "fundamentales" del campo de la cultura, las artes y el pensamiento en los diferentes ámbitos en los que se plantea el programa.

Contará como sede principal al Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, aunque también se expandirán actividades culturales y artísticas a otros espacios y al espacio público y se propiciará que los ponentes puedan dialogar con colectivos y ciudadanía.

PROGRAMA DE CENTRAL

El comisariado del programa corre a cargo del pensador y escritor Ramón Andrés y está estructurado en nueve bloques temáticos: Siglo XXI, filosofía para ubicarse; En el principio fueron las manos (Reflexiones sobre tecnología); Literatura sin vuelta de hoja; Los árboles que nos quedan (Ideas sobre ecología); Todos venimos de muy lejos; El espejo feminista; Vivir del arte; Cine adentro y Música en todas direcciones.

Entre algunas cuestiones que sobre las que se reflexionará están los populismos, la comunidad, la naturaleza y las máquinas, la relación entre el arte y la ciencia, la reforestación y la ciudad o el eco-feminismo, entre muchas otras.

Algunos nombres confirmados son: Pascal Quignard, uno de los escritores más singulares, creador de El último reino; la escritora y poeta turca Asli Erdogan, actualmente exiliada en Alemania, física de formación, bailarina y activista en pro de los derechos humanos, autora de El edificio de piedra y Le silence même n'est plus à toi; el neurobiólogo y botánico Stefano Mancuso, celebridad en su disciplina y divulgador para la preservación de la naturaleza, autor de libros como El futuro es vegetal, La tribu de los árboles y Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal; Mónica Bello, directora de Arts at CERN (European Organization for Nuclear Research), investiga los vínculos del arte y la tecnología y la relación entre los artistas y los físicos de partículas; Joan Jonas, pionera en el arte de performance y vídeo; Antoine D'Agata, director fílmico y fotógrafo de expresión radical, miembro de la agencia Magnum y autor de un libro sobre Francis Bacon y, junto a Jonathan Littell, del reciente Un endroit inconvenient; Eva Lootz, artista galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas; y los compositores Georg Friedrich Haas y Liza Lim.

Participarán también en la bienal pensadores centrales del ámbito de la filosofía política, el arte y el feminismo. Se pueden confirmar nombres como el de Boris Groys, filósofo, crítico de arte y teórico de los medios, autor de títulos como Filosofía del cuidado; Roberto Esposito, filósofo europeo y co-fundador del Centro para la Investigación sobre el léxico político europeo, autor de un proyecto filosófico de gran alcance; la joven filósofa Maria Luciana Cadahia, conocedora de la tradición filosófica occidental, autora de El círculo mágico del Estado: feminismo, populismo y antagonismo; el pensador de la técnica y el individualismo Gerald Raunig; y la antropóloga e ingeniera Yayo Herrero, ecofeminista y activista social.

Además, se está trabajando en una programación "expandida" que "permita conectar, experimentar y reflexionar sobre los temas propuestos a través de la expresión artística".

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CON LA SOCIEDAD NAVARRA

Con el objetivo de que los Encuentros sean "generadores de diálogo y pensamiento crítico de forma sostenida en el tiempo y con impacto en toda Navarra", se desarrollará un programa de convivencia con la sociedad navarra en los ámbitos educativos, artísticos, científicos y culturales.

Este programa se concretará en acciones previas a la bienal poniendo en marcha una Escuela de los Encuentros dirigida a alumnado de centros docentes de Navarra para trabajar las grandes líneas de pensamiento y cultura que se abordarán en la bienal a través de talleres artísticos que amalgamen la experimentación, el pensamiento y el cruce de disciplinas, y a través de una colaboración con la UPNA para ofrecer cursos de verano dirigidos al alumnado y ciudadanía en general previos a la bienal.

Asimismo, se propiciarán encuentros entre las personas invitadas a los Encuentros, referentes internacionales de distintos campos del pensamiento, y sectores específicos de la sociedad navarra en los ámbitos educativos, artísticos, culturales y científicos durante los días en los que se desarrollen los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak 2024. Se promoverá también la itinerancia de las propuestas artísticas del programa a espacios culturales de Navarra.

Tras las actividades, se pretende llevar a cabo obras de nueva creación basadas en las ideas y temáticas desarrolladas en los Encuentros de Pamplona 2024/ Iruñeko Topaketak 2024. Además, tras los Encuentros se llevará a cabo una Memoria Literaria que se concretará en una publicación con crónicas y reflexiones sobre lo acontecido en los mismos. Ambas iniciativas se desarrollarán a lo largo de 2025.

ALIANZAS

Uno de los objetivos de los Encuentros de Pamplona 2024/ Iruñeko Topaketak 2024 es "continuar tejiendo alianzas con instituciones y agentes culturales tanto de Navarra como a nivel nacional".

Así, además del principal colaborador, Fundación la Caixa, existe la "voluntad mutua" de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, Universidad Pública de Navarra y otras entidades culturales de la comunidad , como CACH (Centro de Arte Contemporáneo de Huarte), Museo Oteiza, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, entre otras, y con dos centros de referencia cultural estatal como son el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (Madrid).