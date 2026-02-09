Entrecanales no acude al Parlamento de Navarra y Acciona vuelve a enviar a dos directivos

Joaquín Mollinedo (i), director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, junto con el también directivo José Julio Figueroa, llegan al Parlamento de Navarra. La Cámara había citado a José Manuel Entrecanales, que no ha acudido. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este lunes al Parlamento de Navarra para comparecer en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, en la que estaba citado a las 11 horas. En su lugar ha acudido Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, junto con el también directivo José Julio Figueroa Gómez.

Se ha repetido, por tanto, la misma escena del pasado 20 de enero, cuando Entrecanales no acudió a la comisión de investigación y la compañía envió a Mollinedo y Figueroa como sus representantes para comparecer en la Cámara. En aquel momento, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero.

Al igual que hicieron entonces, los directivos Mollinedo y Figueroa han presentado este lunes un escrito en el registro del Parlamento de Navarra para dejar constancia de su presencia en la Cámara foral. Han llegado al Parlamento minutos antes de las 10.30 horas y tras presentar el escrito, se han retirado.

A su salida del Parlamento de Navarra, Mollinedo ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación, aunque ha confirmado que habían acudido al registro de la Cámara para dejar constancia de su presencia. Además, preguntado por los periodistas sobre si había sido un "día de la marmota", el directivo de Acciona ha respondido: "Sí, eso sí".

El pasado viernes, Acciona presentó ante la comisión de investigación del Parlamento un nuevo escrito en el que insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que "Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra". "La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona", indicaba, para señalar en su escrito que "ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional".

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, "cuya participación en el proyecto sí es directa". "Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz", ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que "la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual" y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que la convocatoria "podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital".