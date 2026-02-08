Entrecanales no acudirá el lunes a la comisión de investigación del Parlamento, que cita esta semana a Santos Cerdán

La presidenta de la comisión Irati Jiménez (i), durante la comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - Eduardo Sanz - Europa Press

El presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no acudirá este lunes a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas como tampoco hiciera el pasado 20 de enero. La empresa ha trasladado al Legislativo que cumplirá con su obligación de comparecer con la presencia de un directivo designado por el Consejo de Administración de la sociedad.

La comisión de investigación en la Cámara foral continúa esta semana su calendario con las comparecencias el martes del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, y el miércoles del ex diputado socialista y ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo expuso que se acogía a su derecho a no declarar si bien contestó puntualmente a algunas preguntas.

Además, se ha llamado a comparecer este lunes a José Manuel Entrecanales, después de que el pasado 20 de enero no acudiera a la cita que tenía con este foro parlamentario por ser el presidente de la empresa adjudicataria, en UTE, de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Ya se ha anunciado que no acudirá. El pasado mes de enero en representación de Acciona, acudieron entonces Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y José Julio Figueroa, también directivo.

Este viernes, Acciona presentó ante la comisión de investigación del Parlamento un nuevo escrito en el que insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que "Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra". "La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona", ha indicado, para señalar en su escrito que "ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional".

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, "cuya participación en el proyecto sí es directa". "Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz", ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que "la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual" y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que, con la convocatoria, "podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital".

Además, Acciona ha informado al Parlamento de que Entrecanales no se encuentra en España este próximo lunes, "por compromisos profesionales adquiridos con anterioridad".