La EPEL Tudela Cultura realizará un reajuste técnico de 270.000 euros para adaptar las partidas a su actividad

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La EPEL Tudela Cultura realizará un reajuste técnico de 270.000 euros para adaptar sus partidas a la evolución de la actividad y garantizar la adecuada cobertura de los compromisos del ejercicio. La operación se financiará con cargo al remanente disponible en las arcas del Ayuntamiento de Tudela, que aprobará la modificación presupuestaria en un próximo pleno, para poder así transferir los fondos a la entidad pública.

El Consistorio ha señalado en una nota que "la medida constituye un reajuste ordinario de las previsiones iniciales, orientado a garantizar la adecuada cobertura de los compromisos y necesidades surgidas en la gestión, sin que ello comprometa la solidez financiera del Ayuntamiento ni su estabilidad económica, dada la amplia disponibilidad de remanente".

En otro orden de cosas, la EPEL consignará próximamente en el juzgado correspondiente 47.221,52 euros en concepto de indemnización por el despido de la gerente, "una cifra muy inferior a la que aparecía publicada días atrás", según ha indicado el Consistorio.

El pleno extraordinario y monográfico sobre la EPEL Tudel Cultura, solicitado por Contigo Tudela, ha quedado convocado para este viernes, 26 de junio, a las 9 horas.