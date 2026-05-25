El escenario de la plaza San José acogerá estos Sanfermines la programación cultural que se celebraba en Paseo Sarasate

Imagen de la plaza San José - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la plaza de San José, en Pamplona, acogerá estos Sanfermines la programación cultural que se celebraba en el Paseo de Sarasate, donde se están acometiendo las obras de reurbanización.

Estas actuaciones se centran en el folclore e incluyen las tradicionales jotas del ciclo Suena a jota, a mediodía, y las sesiones de bertsolaris y dantzaris, por la tarde.

Asimismo, el escenario se utilizará para el concierto de rondallas del día de las personas mayores y el tradicional alarde de txistularis, que este año celebra su 67ª edición.

Además de estas actuaciones, este año se programará en el espacio del Casco Antiguo un concierto especial, el martes 14 de julio.

El emplazamiento en la plazuela se ha elegido "tras valorar diferentes enclaves, en colaboración con las áreas de Seguridad Ciudadana y Conservación Urbana", según ha informado el Ayuntamiento.

Para su elección, se han tenido en cuenta aspectos como la sombra que brinda el espacio, las vías de evacuación ante posibles incidencias y el hecho de que se mantiene la programación en una zona céntrica de la ciudad, para facilitar la asistencia del público.

El escenario estará ubicado en la parte más próxima a la Catedral y tendrá una anchura máxima de 14 metros en la parte frontal por cuatro de fondo, en la parte trasera del escenario, y de 10 metros de boca por cuatro metros de fondo, en la primera parte del escenario, entre dos árboles.

La infraestructura tendrá barandilla en la parte trasera y dos escaleras laterales en ambos lados de la parte trasera del escenario. El escenario no estará cubierto.