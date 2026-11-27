PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada este viernes, ha aprobado la organización del acto institucional conmemorativo del 50 aniversario de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha, que tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2027, coincidiendo con el cincuentenario exacto de la fundación del centro.

La celebración se desarrollará a las 12 horas en el Teatro Gaztambide y tendrá como uno de sus momentos más destacados la entrega del Premio Honorífico Fernando Remacha 2026 a la soprano navarra María Bayo, en reconocimiento a su "extraordinaria trayectoria musical y a su proyección internacional".

El 10 de enero de 1977, la entonces Escuela de Música de Tudela inició su actividad con un único profesor, Javier Romé; un piano cedido por Julio Segura y un aula "improvisada" en las antiguas vaquerizas del colegio de los Jesuitas.

Cincuenta años después, el centro cuenta con más de 600 alumnos y 37 profesores, y dispone de un edificio histórico dedicado a la enseñanza musical. A lo largo de este medio siglo, la Escuela- Conservatorio "se ha consolidado como una institución de referencia en la formación musical y en la vida cultural de Tudela".

El acto institucional quiere "rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a construir la historia del centro durante estas cinco décadas". La música tendrá un papel protagonista, con actuaciones de alumnado que ha pasado por sus aulas a lo largo de las distintas generaciones.

MARÍA BAYO, PREMIO HONORÍFICO 2026

El claustro de profesores de la Escuela-Conservatorio Fernando Remacha acordó, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2026, conceder el Premio Honorífico 2026 a la soprano María Bayo.

El reconocimiento destaca su "contribución a llevar el nombre de Fitero, la Ribera y Navarra más allá de nuestras fronteras, así como su extraordinaria carrera internacional, su talento, rigor y sensibilidad artística, y su capacidad para emocionar al público en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo".

El director de la Escuela-Conservatorio, Diego Ramírez, ha expresado su "satisfacción" por la aceptación del premio por parte de la soprano. "La aceptación del premio por parte de María Bayo ha supuesto para mí, a nivel personal, profesional e institucional, quizás el mayor honor de todos los años que llevo como director. María prestigia el premio y le da una dimensión altísima", ha indicado.

La entrega de este galardón será uno de los momentos centrales de una jornada que pretende "celebrar la trayectoria de la institución y reivindicar el valor de la música, su enseñanza y la cultura como patrimonio colectivo".

Las invitaciones para asistir al acto en el Teatro Gaztambide podrán recogerse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) a partir del próximo 17 de diciembre.