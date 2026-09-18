La Escuela de Idiomas de Pamplona comienza el curso el 24 de septiembre con una oferta de más de 4.000 plazas

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona (EOIP) comienza su nuevo curso 2026-2027 el próximo 24 de septiembre, con una oferta total de 4.025 plazas en alemán, euskera, francés, inglés e italiano.

El periodo de preinscripción está abierto hasta el día 20 de septiembre. El día 21 se realizará el sorteo de las plazas entre los preinscritos y la matrícula será el 22 y el 23. El 24 de septiembre se publicarán las vacantes que hayan quedado, en las que podrán matricularse, del 25 al 27, aquellas personas que pese a haber hecho la preinscripción no han obtenido plaza. Posteriormente, se abrirá un periodo de matrícula que durará hasta el 31 de marzo de 2026, siempre y cuando haya plazas libres.

La escuela ha elegido como lema para este curso 'Los idiomas, sin duda, en la EOIP / Hizkuntzak, dudarik gabe, IHEOn'. Los precios son de 105,64 euros para el alumnado antiguo y 135,88 euros para el alumnado nuevo en los cursos ordinarios.

Como todos los años, la EOIP ofrece la posibilidad de aprender cinco idiomas. Este curso, además, aumenta en uno la oferta de grupos de francés, por lo que ha expresado su "agradecimiento" al Departamento de Educación.

En los cinco idiomas que se ofertan se puede hacer el ciclo que va desde el nivel principiante absoluto (A1) hasta C1. En inglés, además, se puede cursar también el C2 (C2.1 y C2.2). En alemán, el Departamento ha preparado un módulo de nivel C2.1, que permitirá al alumnado mejorar su nivel de lengua mientras conoce mejor la cultura y sociedad de los países de habla alemana. Hace dos años se puso en marcha el C2.1 en euskera, al que siguió, en 2025-2026, el C2.2. Es una oferta que se mantiene también para el curso 2026-2027.

La EOIP cuenta, además, con una extensión en Estella, en la que también ha habido cambios. En este curso se podrá estudiar inglés desde el nivel A1 hasta el B2.2, y en euskera existe un grupo de A1 (para quienes quieran empezar de cero) y un grupo de A2 (para quienes estudiaron A1 el año pasado y para quienes ya tengan algunos conocimientos del idioma).

Euskarabidea ya ha anunciado las ayudas de este curso para impulsar el aprendizaje del euskera, y que tienen como objetivo la gratuidad en los niveles A1 y A2. El alumnado de euskera de la EOIP en esos niveles también puede solicitar esas ayudas -en la propia aula se le dará información cuando se publique la convocatoria-, por lo que la matrícula en la EOIP le saldrá gratis.

Asimismo, también puede solicitar ayudas de Euskarabidea quien estudie euskera en el resto de niveles. Aunque estas ayudas no cubren el total de la matrícula, son compatibles con las que dan los Ayuntamientos, por lo que entre ambas se puede llegar al 100% del precio de la matrícula.

En cuanto al número de plazas que conforman la oferta para el curso 2026-2027, en aleman existen 400 plazas (16 grupos), igual que el curso pasado. En euskera hay 31 grupos (29 en Pamplona y dos en Estella), lo que supone un total de 775 plazas. El curso pasado, el número total de grupos de euskera fue de 30 (28 en Pamplona y 2 en Estella), por lo que este curso hay un grupo más.

En francés se ofertan 650 plazas (26 grupos), un grupo más que el curso pasado. En inglés se mantiene el número de grupos en Pamplona (72) y Estella (5), y el número de plazas es de 1.800 en Pamplona y 125 en Estella. En italiano se ofrecen 275 plazas (11 grupos).

En lo que se refiere a la modalidad de enseñanza, aunque la mayoría de los grupos son de carácter presencial, en todos los idiomas, salvo en italiano, hay grupos semipresenciales, y se mantiene también la modalidad semipresencial flexible en los departamentos de alemán y de inglés.

En inglés, además, se han preparado módulos de conversación (online y presenciales), además de un módulo para practicar el inglés a través de la música rock y de la historia de la música rock.

El Departamento de Alemán, por su parte, ha preparado un módulo sobre cultura, sociedad y política en los países de habla alemana, que permitirá al alumnado trabajar el nivel C2.1 de lengua a la vez que conoce mejor la cultura de esos países.

Además de su actividad principal como centro de enseñanza de idiomas, la EOIP participa, con el objetivo de mejorar la calidad de su oferta, en el programa Erasmus+, que sirve para incentivar la formación tanto de profesorado como de alumnado.

A lo largo del curso, son numerosas las actividades complementarias que se realizan en la propia escuela o en las que colabora. Entre las colaboraciones, cabe mencionar el acuerdo con los cines Golem, que permite que el alumnado pueda ver cine en versión original por 3,60 euros, o la colaboración con la Filmoteca de Navarra en la organización de un ciclo, que suele hacerse algo antes de Semana Santa, de películas, cada una en uno de los idiomas oficiales, basadas en libros.

La EOIP también colabora con el Festival de Anime de Navarra, que se celebra cada año, y, desde hace un par de años, con el festival literario Pamplona Negra. Asimismo, mantiene una colaboración con la Asociación Karrikiri, que permite traer figuras de la cultura vasca a la escuela, como Katixa Agirre, Harkaitz Cano o Eider Rodriguez.

Dentro de la propia escuela se proponen varios concursos a lo largo del año para fomentar la participación del alumnado y aumentar su motivación. Asimismo, se publica la revista 'Konpainian' (dos números cada curso), que recoge aportaciones de alumnado y profesorado, da cuenta de actividades realizadas en los distintos cursos, recomienda recursos de la biblioteca al alumnado y, en general, da noticia de lo que pasa en la escuela.

Por último, la EOIP cuenta con un estudio de grabación atendido por un técnico, en el que el alumnado puede poner en práctica lo aprendido en el aula.

Junto con la revista, las redes sociales son la otra herramienta que utiliza la escuela para darse a conocer. Hasta ahora tiene perfiles en TikTok, Facebook e Instagram.