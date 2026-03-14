La Escuela de Salud recorrerá seis localidades navarras para promover la salud y el autocuidado

Imagen de uno de los talleres organizados por la Escuela de Salud Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Salud Navarra ha organizado para este primer semestre nueve talleres, uno de ellos telemático, que se desarrollarán en seis municipios de la Comunidad foral: Bera, Valle de Elorz (Noáin), Lumbier, Pamplona, San Martín de Unx y Zizur Mayor. Este proyecto del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), con un recorrido de más de 10 años, tiene el propósito de "promover la salud y que las personas se cuiden en las diferentes situaciones y etapas de la vida".

La Escuela de Salud es un espacio "cercano y participativo" donde compartir experiencias, aprender sobre las distintas temáticas que se proponen y adquirir herramientas útiles para el día a día. Las sesiones están dirigidas por profesionales del ámbito sociosanitario y por personas que se encuentran en la misma etapa vital o de cuidados que las personas que asisten a las sesiones. Con esta formación entre iguales se trabaja para "fomentar la reflexión, el diálogo, aprender en grupo y favorecer el cambio hacia comportamientos más saludables", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El año pasado la Escuela organizó un total de 19 actividades educativas, a las que asistieron 327 personas. Entre ellas, había madres y padres que querían saber más sobre aspectos de crianza, personas con una enfermedad crónica, otras que buscaban dejar de fumar, también que deseaban "cuidar su bienestar emocional", personas mayores que persiguen "un envejecimiento saludable" o cuidadoras de personas en situación de dependencia o con alzhéimer.

Los próximos talleres son:

- 'Envejecer con salud'. La Escuela de Mayores, pensada para población mayor de 60 años, programa dos talleres para promover un envejecimiento saludable. El primero de ellos será en San Martín de Unx (los días 16, 18, 23 y 25 de marzo) y el segundo en Zizur Mayor (los días 20, 22, 27 y 29 de abril).

- 'Ayuda para dejar de fumar'. La Escuela de Salud ofrece un taller telepresencial para dejar de fumar. Consta de seis sesiones, que se desarrollan a lo largo de los meses de abril (días 13, 20 y 27), mayo (4 y 18) y junio (día 8).

- 'Vivir con Diabetes tipo 2'. La Escuela de Pacientes organiza el taller 'Vivir con diabetes tipo 2' en Bera. Las sesiones serán los días 4, 6, 8, 11 y 13 de mayo en el espacio multiusos Beralandeta.

- 'Cuidar a una persona con demencia y cuidarse'. La Escuela de Cuidados se dirige a personas cuidadoras, con el propósito de apoyarlas en esta etapa y que, al mismo tiempo, cuiden de su propia salud y bienestar. Para ello, ofrecerá dos talleres distintos en dos localidades diferentes que contarán con servicio de conciliación de cuidados incluido durante las sesiones. Así, se desplazará a Zizur Mayor para el taller 'Cuidar a una persona con demencia y cuidarse'. Las sesiones serán el 14, 16, 21 y 23 de abril en el Club de Jubilados.

- 'Cuidar a una persona con dependencia y cuidarse'. Al mes siguiente, la Escuela de Cuidados se acercará a Valle de Elorz para organizar el taller 'Cuidar a una persona con dependencia y cuidarse'. Las sesiones serán en el Centro Cívico El Mirador de Noáin el 19, 21, 26 y 28 de mayo.

- 'Crianza positiva: claves para facilitar el día a día'. La Escuela de Madres y Padres ha planificado tres talleres presenciales sobre crianza positiva. La Biblioteca de Navarra, en Pamplona, acogerá uno dirigido a familias con hijos e hijas entre 6 y 12 años los días 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo. En el Centro Cívico de Lumbier se ha programado otro dirigido a familias con hijos e hijas de entre 3 y 12 años. Las sesiones serán el 29 de abril y el 6, 13 y 20 de mayo. Y el tercero, dirigido a familias con hijos e hijas entre 3 y 6 años, será en el Colegio Público Elorri de Pamplona los días 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Para asistir a los talleres es necesario apuntarse en el teléfono 848 42 34 50, en horario de 8.00 a 15.00 horas, o a través de la web escueladesalud.navarra.es. El plazo de inscripción finaliza una semana antes de que comience cada actividad.

La programación se organiza a iniciativa de la Escuela de Salud o a propuesta de la propia comunidad (ayuntamientos, centros de salud, asociaciones, centros educativos...). Para ello, se puede llamar al teléfono citado anteriormente o escribir al correo escueladesalud@navarra.es.