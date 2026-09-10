Esnaola defiende el modelo turístico de Navarra, "alejado de la masificación" y "sostenible"

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que el Ejecutivo foral ha apostado "decididamente" por un modelo de turismo "sostenible, alejado de la masificación, arraigado en nuestra esencia, y que genera un valor añadido en quien nos visita y en quien reside aquí".

En respuesta a una interpelación sobre política general en el posicionamiento de Navarra como destino turístico referente, formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Esnaola ha señalado que en los últimos años, el turismo en Navarra "ha experimentado una gran transformación hacia un modelo que nos sitúa como una comunidad referente en turismo de interior, comprometida con la sostenibilidad y con el cuidado de nuestros recursos, preocupada por la adecuada convivencia de quien nos visita y las personas residentes y que impulsa la profesionalización de un sector frágil y atomizado".

"Así que estamos orgullosas y orgullosos de este cambio que se consolida poco a poco, y de esa triple mirada económica, social y medioambiental bajo la que se asientan las políticas públicas implementadas en materia turística", ha apuntado, tras añadir que "el camino emprendido y el despliegue de los fondos europeos han posibilitado evitar en Navarra un turismo invasivo, que sí que se da en otras comunidades autónomas".

Esnaola ha apostado por un turismo "bien entendido, un turismo que deja poso en quien nos visita, además de compromiso, respeto y cuidado hacia nuestros recursos, un turismo que integra la economía local, que valora la cultura y las tradiciones". "Estamos inmersas en una tarea de planificación y estrategia para seguir mejorando el posicionamiento de nuestra comunidad y decidiendo entre aquellas cuestiones diferenciales que nos distinguen y nos definen", ha dicho.

A su juicio, "tampoco puede obviarse la profunda transformación que los fondos europeos han generado o están generando en nuestra comunidad", por lo que se está trabajando en "un análisis y reflexión de este tiempo que hemos denominado post-fondos next".

Esnaola ha explicado que bajo las premisas de "sostenibilidad, huella positiva y turismo regenerativo, toma de datos adecuada y transformación derivada de los fondos europeos, nos hemos marcado unos hitos orientados a seguir mejorando el posicionamiento de Navarra como destino turístico".

"Hablamos de desarrollar una oferta diversificada, especializada y de alto valor añadido, focalizado en grandes pilares" como patrimonio paisajístico, el turismo activo y deportivo, la enogastronomía, el arte y la cultura, el Camino de Santiago, o el turismo de congresos. Una oferta "capaz de traer turismo nacional y también internacional".

Para "mantener lejos la masificación que, ya que por suerte Navarra no la sufre como otras comunidades autónomas, exceptuando quizás algunos días de San Fermín, vamos a seguir implementando medidas de ordenación y regulación de manera eficiente de los nuevos flujos de visitantes".

Esnaola ha hecho así referencia a las subvenciones para la creación de áreas de pernocta de autocaravanas en municipios, o la web de reservas. En cuando a las viviendas de uso turístico, es "una cuestión que "nos preocupa, aunque Navarra se mantiene con unos índices bajos respecto al resto del Estado".

Por otro lado, ha destacado que este año 2026 Navarra "por fin estrenará nuevas conexiones aéreas, un compromiso cumplido que va a contribuir a mejorar la competitividad de Navarra y que tendremos que ir monitorizando con los destinos de Sevilla y Barcelona".

En cuanto a una posible tasa turística, ha considerado que en Navarra "no encaja", porque "ese recurso que sí que se implementa en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares no ha frenado un turismo invasivo y masificado". "Consideramos que pueden ser más adecuados otros recursos que ayudan a dirigir el flujo de visitantes, ordenar recursos que tienen que ver con la movilidad, circulación, respeto de zonas y patrimonio", ha dicho.

El socialista Ibai Crespo ha indicado que "no queremos el modelo del PP, que mira para otro lado ante la masificación", ni el de UPN, "que entendieron el turismo como una foto, la foto de la inauguración, pero la foto vacía". "Por primera vez en la historia de Navarra superamos los 2 millones de visitantes, un 2,8% más que el año anterior, con 1.500 millones de euros de gasto directo en el sector, un 15% más, y un récord histórico de personas afiliadas en el sector. Un crecimiento que no ha venido acompañado de masificación, sino de calidad, de conectividad aérea por primera vez licitada, y de una persecución real a la vivienda de uso turístico ilegal", ha dicho.

En nombre de UPN, Ángel Ansa ha considerado que "este Gobierno no puede presumir de referente en la materia cuando únicamente invierte el 0,6% del total de su presupuesto en marketing y promoción turística, la penúltima comunidad española". "Y a partir de ahora, que se ha terminado el maná de los fondos europeos, ¿qué van a hacer para seguir financiando?", ha planteado, tras añadir que "no se puede hablar de una Navarra referente en turismo cuando no aparecemos en la cabeza de ninguno de los rankings más importantes" y "tampoco podemos ser referentes mientras sigamos con una conectividad tan deficiente".

Oihan Mendo, de EH Bildu, ha apostado por un turismo "especializado, desestacionalizado, pero con alto valor añadido, que ponga en el centro la triple sostenibilidad: social, medioambiental y económica". "Y en este sentido, a diferencia del criterio del Departamento, seguimos creyendo que debe estudiarse la aplicación de una tasa turística, como ya se ha hecho en otros lugares y que, a pesar de lo que se diga, no cuenta con el rechazo frontal del sector", ha remarcado.

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha afirmado que aunque Navarra cuenta en esta materia con "datos positivos", queda "todavía mucho por mejorar", sobre todo por "escuchar al sector". "Existen demandas por parte del sector que debemos abordar, como resolver la carencia de la conexión aérea internacional y ferroviaria, tema que no termina de abordarse ni, sobre todo, de despegar", ha indicado, tras mencionar también "el incremento en el presupuesto destinado a la promoción turística" o la creación de una plataforma digital.

Maribel García Malo, del PPN, ha criticado que el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025 ya ha finalizado "y establecía expresamente que debía realizarse una evaluación final antes del 31 de diciembre de 2025". "A fecha de hoy, no consta públicamente en Gobierno abierto de Navarra una nueva planificación estratégica que sustituya a este plan 2018-2025, ni tampoco la evaluación final que el propio plan preveía", ha subrayado, tras añadir que "sin esta evaluación, es difícil poder hacer un análisis riguroso de los resultados de estos años de gestión".

En nombre de Contigo-Zurekin, Daniel López ha considerado que "la apuesta de diversificación turística es adecuada y, sobre todo, es realista", por lo que ha recomendado "encarecidamente" a la consejera "que siga apostando por el turismo diversificado" y "sostenible". Por otro lado, ha indicado que "a pesar de que los datos son positivos", sobre todo los de descentralización y desestacionalización, "aún hay algunos datos" que corregir, como "la brecha territorial norte y sur".