El espectáculo 'Arima', de Pirotecnia Valenciana, gana el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín

Colección de fuegos en Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colección de fuegos artificiales disparada el domingo 12, 'Arima' (Alma), de la diseñadora Tere Rey García, de pirotecnia Valenciana, ha obtenido el San Fermín de Oro del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Autor 2026. El espectáculo recibirá el trofeo y 5.000 euros, al ser considerado la mejor propuesta a juicio del jurado.

El San Fermín de Plata ha recaído en 'Memorias de pólvora y color', del diseñador valenciano Jorge Caballer Villacañas, de la empresa Hermanos Caballer Pirotécnicos, de Castellón, que disparó el 8 de julio; mientras que el Bronce es para 'Serenidad feroz', del autor Luis Dospiritusanto García, de Pirotecnia Xaraiva, de Ourense, del 14 de julio.

La colección ganadora, 'Arima' (Alma), destacó por ofrecer algunas de las mejores coreografías pirotécnicas digitalizadas de este año, como la de recorridos de relámpagos o la de una aceleración de meteoros con la que arrastró al público a seguirla con aplausos. Además, la pirotécnica nacida en Canals, Valencia, construyó fachadas de fuego de varias alturas, entre las que se encontraron las de mayor altura, porte y plasticidad de las presenciadas en esta edición, como la del bosque de palmeras de finísimo oro nuevo, que resultó muy emocionante, según ha informado el Ayuntamiento.

También destacó por el ritmo fluido con el que dio continuidad y coherencia a todo el conjunto. El jurado ha valorado especialmente la armonía del colorido, la calidad artística de la propuesta y la sensibilidad en la construcción de las diferentes escenas, que dieron lugar a un espectáculo equilibrado, elegante y de gran impacto visual.

El segundo premio, 'Memorias de pólvora y color', que obtiene el San Fermín de Plata y 3.000 euros, ha visto reconocida la calidad del material empleado, el miércoles 8 de julio, y la riqueza cromática del espectáculo, que ofreció intensidad visual de principio a fin. Se valora especialmente el acertado uso de composiciones asimétricas, muy bien dibujadas, así como la recuperación de efectos variados, como los fuegos antiguos. No obstante, se detectaron fallos en la colocación y ejecución de determinadas posiciones de disparo. El jurado reseña muy positivamente, entre otros momentos, el enorme y potentísimo friso final de truenos con el que culminó su espectáculo, con marcadas reminiscencias de mascletá valenciana.

El tercer puesto ha sido para 'Serenidad feroz', que recibirá el San Fermín de Bronce y 2.000 euros por la buena calidad del material empleado, donde destacó el de tipo gallego, y por la correcta ejecución de la prueba obligatoria de asimetrías, así como de otras fases del espectáculo que cerró las fiestas de este año. Destaca especialmente en esta colección su final intenso y bien resuelto, capaz de mantener la atención del público hasta el cierre, que adornó sorpresivamente con un arrebato de lentejuelas rojas que quedaron suspendidas en el aire como punto final. Asimismo, se reconoció la coordinación y el tratamiento de un estilo propio, integrado con coherencia dentro de la propuesta.

El jurado del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Autor de San Fermín ha estado presidido por la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y como vocales han actuado el director del área, Íñigo Gómez; la artista plástica Andrea Ganuza; y el experto en pirotecnia Ramiro Coll, de Valencia. Ha ejercido como secretario el técnico del área de Cultura, Fiestas y Deporte Jokin Campión. La decisión sobre los premios ha sido ampliamente debatida debido a la alta calidad de la mayoría de los espectáculos. A la hora de comparar las colecciones, se han tenido en cuenta tanto los principales aciertos como los fallos que han tenido los distintos participantes, ha informado el Consistorio.

Por octavo año consecutivo, el concurso se ha celebrado bajo el formato de Fuegos de Autor. La dirección del certamen ha sido ejercida por el especialista en fuegos artificiales Mikel Pagola, de Pamplona.

VOTACIÓN POPULAR

En paralelo al concurso oficial de los fuegos artificiales, la ciudadanía también ha podido votar sus colecciones favoritas de los Sanfermines, otorgando puntuaciones que iban del 1 al 10. En la votación popular han participado 3.629 personas, tanto de forma presencial como a través de la web municipal. La ganadora ha sido la colección del martes 7 de julio, con el título 'Navarra brilla en el cielo', que disparó el diseñador local César López Lana, de Pirotecnia San Fermín, y con producción de Pirotecnia Oscense, de Huesca. Este espectáculo ha obtenido un total de 5.351 puntos, con notable diferencia sobre el resto.

En segundo lugar, con 3.605 puntos, la ciudadanía ha coincidido con el segundo puesto del jurado: la colección 'Memorias de pólvora y color', disparada el tercer día de las fiestas, el miércoles 8, por el diseñador valenciano Jorge Caballer Villacañas y la Pirotecnia Hermanos Caballer, de Castellón. El tercer puesto, con 3.098 puntos, corresponde al jueves 9, con el espectáculo 'Igneus', del diseñador Luis Brunchú Martí, que disparó con Pirotecnia Zaragozana.

Entre las personas participantes en la votación popular, se sortearán diversos premios, que se podrán recoger en un acto convocado al efecto. El XXV Concurso de Fuegos Artificiales de Autor de San Fermín está patrocinado por Eroski y Diario de Navarra.