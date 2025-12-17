Se estabiliza la onda epidémica de la gripe en Navarra, que provoca 115 ingresos hospitalarios en la última semana

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

La onda epidémica de la gripe ha comenzado a estabilizarse en la Comunidad foral y podría estar alcanzando su pico, según indican desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. La circulación es "epidémica con niveles medios de intensidad, gravedad alta, y con tendencia estable". En la semana del 8 al 14 de diciembre se han confirmado 162 casos, de los cuales 115 requirieron ingreso hospitalario.

Según el informe epidemiológico de Salud Pública, la incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria ha alcanzado los 906 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de síndromes gripales es de 330 casos por 100.000 habitantes -frente a los 338 por 100.000 de la semana anterior-, con aumento en los mayores de 15 años. Las tasas más altas corresponden a los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 14 años, con 756 y 562 casos por 100.000, respectivamente.

El descenso global de la tasa se debe fundamentalmente al descenso de la tasa en el grupo de 5 a 14 años, la cual ha disminuido un 43% respecto de la semana anterior (991 a 562 casos por 100.000 habitantes). Se han confirmado 162 casos de gripe por PCR y se han registrado 115 ingresos hospitalarios. De los casos confirmados el 73% son gripe A(H3N2) y el 19% A(H1N1).

Por otro lado, se han confirmado 3 casos de covid por PCR de los que 1 requirió ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 18 casos de VRS, de los cuales 9 fueron hospitalizados por esta causa y 6 fueron casos pediátricos.

El 20 de octubre comenzó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 14 de diciembre se han administrado 160.505 dosis de vacuna antigripal y 87.809 dosis de vacuna del covid. Además de la vacunación, Salud Pública ha destacado que "es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

Así las cosas, Salud Pública ha señalado que "se estabiliza la onda epidémica de gripe, que ha tenido una presentación excepcionalmente temprana. Si se sigue el patrón típico, podríamos estar cerca del pico de la onda, si bien, los factores virológicos, meteorológicos y de interacción social pueden modificar este patrón". Se mantiene estable la circulación del VRS.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 1 al 7 de diciembre se registraron 128 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó "por debajo de la media anual y en valores normales para esta época del año".