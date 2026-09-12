Estabilizado el incendio forestal de Carcastillo

Bomberos trabajando sobre el terreno para extinguir el incendio forestal de Carcastillo. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han dado por estabilizado este sábado el incendio forestal declarado la tarde del viernes en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo.

A lo largo de la jornada de este sábado han participado en las labores de extinción brigadas terrestres de los parques de Peralta, Cordovilla, Estella y Tafalla.

Durante la noche permanecerán en el lugar dos brigadas de Sangüesa y Tafalla.