La evolución del incendio de Urzainki es "favorable" y se han generado líneas de control

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Continúan las labores de extinción del incendio de Urzainki, cuya evolución durante las últimas 36 horas ha sido "favorable", lo cual "ha permitido cumplir las previsiones y objetivos establecidos", según han informado desde el Gobierno foral.

En concreto, ayer martes se logró el objetivo de perimetrar el flanco este (derecho) con línea de agua, y este miércoles, a pesar de las dificultades orográficas, ha sido posible realizar una línea de control con herramienta manual por donde discurre la línea de agua.

Asimismo, se ha continuado trabajando en los puntos calientes existentes con herramienta manual y línea de agua. La maquinaria pesada ha podido generar una segunda línea de control paralela en el flanco este como medida preventiva por si en días sucesivos el incendio pudiera sobrepasar el perímetro, ya que las condiciones meteorológicas de los próximos días "van a ser complicadas".

Durante el día de hoy han trabajado en la zona efectivos de bomberos de los parques de Navascués, Sangüesa, Peralta, Cordovilla, Tafalla y Bomberos voluntarios de Isaba y del Guarderío de Medio Ambiente. En cuanto a medios aéreos, se han movilizado dos helicópteros del Gobierno de Navarra que han trabajado hasta que las condiciones de luz lo han permitido. Esta noche permanecerá en el lugar una brigada de la BHIF.