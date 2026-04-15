Un exdirector de Geoalcali relata reuniones con cargos de UPN, PSOE, PP y Geroa Bai para presentarles Mina Muga

Pedro Rodríguez, exdirector de Geoalcali, empresa impulsora del proyecto Mina Muga, comparece en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pedro Rodríguez, que fue director de Geoalcali, empresa impulsora del proyecto Mina Muga, ha explicado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que mantuvo reuniones con distintos cargos de UPN, PSOE, PP y Geroa Bai pertenecientes a diferentes Administraciones, reuniones a las que ha dado un carácter de normalidad enmarcadas en la presentación del proyecto de mina que se estaba impulsando.

En concreto, Rodríguez, que estuvo vinculado al proyecto entre 2012 y 2016, ha explicado por ejemplo que se reunió con dos presidentas del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina (UPN) y Uxue Barkos (Geroa Bai), con la que fuera vicepresidenta del Ejecutivo Lourdes Goicoechea (UPN), con Javier Esparza (UPN), con Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE), y con Isabel García Tejerina (ministra en el Gobierno del Partido Popular).

El exdirector de Geoalcali ha considerado que mantener estos encuentros era algo "muy higiénico" y ha afirmado que "nunca de los jamases, jamás", ofreció ni le ofrecieron ningún tipo de 'mordida' en relación con el desarrollo de este proyecto. "Si hubiera ocurrido, no solo me hubiera avergonzado, sino que no hubiera podido ni tan siquiera presentarlo a mi Consejo. Jamás", ha señalado.

Rodríguez ha apuntado que en 2015 mantuvo dos reuniones sobre el proyecto de Mina Muga con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, "una en el Parlamento de Navarra y otra con motivo de la presentación del proyecto al Partido Socialista en nuestra oficina". "Santos, hasta donde yo sé, ha conocido muy poquito de Geoalcali, en aquel tiempo, conoció más el proyecto en sus fases iniciales, que yo sepa", ha dicho, para precisar que en aquellas reuniones no estuvo presente el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, con quien también coincidió en tres o cuatro ocasiones.

Rodríguez ha señalado que en 2015 no conocía la empresa Servinabar, "ni nadie de mi equipo", "nunca me han hablado de Servinabar". No obstante, sí ha manifestado que conocía a su administrador Antxon Alonso, "pero jamás me habló de Servinabar". "Con Antxon me he visto en el Gobierno de Navarra en una reunión con la presidenta Uxue Barkos. Cuando nosotros llegamos, él estaba allí", ha explicado, para precisar que su relación con Alonso era "afectiva y cordial".

Ha apuntado que se lo presentaron como un profesional y "él estaba con Acciona". "Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total a Acciona", ha agregado, para indicar que "Antxon mantenía una distancia" con Koldo García, exasesor ministerial.

Pedro Rodríguez ha explicado que en tres o cuatro ocasiones estuvo con Koldo García, quien "nos acompañó por temas de contactos con la comandancia de la Guardia Civil para temas de seguridad porque en nuestras máquinas había habido robos de gasoil, etc., para que nos conocieran". Según ha aclarado, se lo presentó "un compañero de Relaciones Institucionales y ofreció que él tenía buenos contactos". "También nos presentó al alcalde de Sos del Rey Católico, que era miembro de la Ejecutivo del Partido Socialista", ha precisado.

Según ha dicho, "Koldo jamás ha tenido ninguna compensación económica viniendo de Geoalcali". "En 2015 Koldo fue una persona afectiva, cordial y siempre dispuesta a ayudar", ha expuesto, para indicar que lo hizo desinteresadamente.

Rodríguez ha dicho que conocía asimismo al exdirector del departamento de Construcción de Acciona en Navarra Fernando Merino, con quien estuvo en dos o tres ocasiones, y quien "se aproximó como Acciona para ofrecer los servicios para obra civil, pero no para minería".

En otro momento de su comparecencia, Pedro Rodríguez ha relatado que tenía "muy buena relación y amistad con Javier Esparza", actualmente portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, aunque no recuerda qué cargo desempeñaba en aquel momento. "Lo que sí tenía era una relación muy fluida con él", ha indicado, para señalar que de hecho "pensaba que iba a poder saludarle" en la comisión de investigación, "porque es buen amigo, tuve muy buena relación con él y nos apoyó muchísimo". No obstante, Esparza no ha acudido a la comparecencia.

Rodríguez ha indicado que, de la misma forma que se ha conocido un correo que remitió a Koldo García, exasesor ministerial, y a Santos Cerdán, por "cortesía, porque me lo pidió una persona de mi equipo, agradeciéndoles todas las relaciones, como ese correo yo tengo bastantes con Javier Esparza, agradeciéndole su actitud".

También ha afirmado que mantuvo reuniones con Isabel García Tejerina -ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con el Partido Popular-, que "es una magnífica profesional". "Isabel me explicó claramente qué es lo que quería para que pudiéramos alcanzar la luz verde del proyecto, y me lo puso muy, muy, muy complicado", ha señalado.

EL ORIGEN DE GEOALCALI

Durante su comparecencia, Rodríguez ha destacado el interés que despertaba la extracción de potasa y ha afirmado que España "era el segundo productor de potasa de Europa". "La potasa había duplicado el precio, que normalmente estaba en 400 dólares la tonelada, y entonces estaba cerca de los 900 dólares", ha explicado, para incidir en que "a raíz de ahí empezamos a interesarnos por la potasa en España".

Tras señalar que Geoalcali se creó en el año 2012 con él al frente, ha explicado que "cuando nosotros llegamos a Navarra lo que había era mucha información histórica de potasas de Navarra, de potasas de Subiza, pero en la zona de Sangüesa lo que había era el cielo y la tierra".

Ya en diciembre de 2014 se presentó en el Ministerio el proyecto con la solicitud de concesión de explotación. "Ante eso, el órgano sustantivo, en este caso, el órgano sustantivo de Navarra, el de Aragón, y el del Ministerio, proceden a estudiar la fórmula más adecuada para la explotación", ha comentado, para detallar que "todo el procedimiento minero en España en general es muy reglado".

Así, Rodríguez ha comentado que "mi experiencia con todas las administraciones políticas de esta Comunidad y la de Aragón han sido muy cordiales y siempre apoyando al proyecto". "Todas, de cualquiera de los colores políticos", ha dicho, para indicar que en los inicios estaba en Navarra UPN y "con los funcionarios que estaban de responsables administrativos yo en concreto tuve mucha proximidad". "Nos ayudaron muchísimo porque para ellos era muy complicada esta tramitación, no eran unas decisiones políticas, había unos servicios jurídicos en cada Comunidad, más el Ministerio, que eran los que destilaron esta encomienda de colaboración", ha añadido.

Ha explicado que su relación con Acciona comenzó por "uno de nuestros directores en el Consejo de Administración de Highfield que me dijo que sería interesante que atendiera a una persona de Acciona". "Fuimos a las oficinas de Acciona en la sede de Madrid y tuvimos una comida con el vicepresidente, Ignacio Entrecanales, y estuvimos hablando muy poco del proyecto Muga y mucho más de otros proyectos", ha dicho, para comentar que "Acciona es una excelente compañía en energía y en infraestructuras".

No obstante, ha señalado sobre Acciona que "solo ha ofertado, cuando se construya, una participación en la perimetral; es decir, accesos, agua, etc., pero no nada de minería ni instalaciones".

Rodríguez ha señalado que salió del proyecto en 2016 "porque tengo una norma no escrita de irme cuando todas las cosas van bien y todo el mundo quiere que te quedes", fue "una decisión personal". Desde que dejó Geoalcali ya no mantuvo contactos. "He empezado a tener contacto estos días con algunos de mis gentes, de colaboradores, que algunos están todavía con Geoalcali y otros ya se han ido", ha precisado.