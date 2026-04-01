La exdirectora de Recursos Educativos cree que se hizo "muy bien" la puntuación técnica en la obra del colegio de Arbizu

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra Nekane Oroz, en la comisión de investigacíon del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra Nekane Oroz, que ejerció el cargo entre 2016 y 2019 y fue órgano de contratación de las obras del colegio público de Arbizu, ha defendido este miércoles en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra que la puntuación técnica de esta adjudicación se hizo "muy bien".

Esta obra se adjudicó en 2018 a la UTE Acciona-Alegure, empresa esta última de Antxon Alonso -también administrador de Servinabar- y, en su informe la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra señaló que "el factor o criterio que determinó la adjudicación de este contrato acabó siendo, exclusivamente, el precio ofertado, sin que la oferta técnica tuviera relevancia".

Nekane Oroz ha expuesto que, entre todos los informes que integran el citado expediente, "aparece un informe muy exhaustivo de cómo se realizó la puntuación técnica; muy exhaustivo, y no solamente por puntos, sino por criterios explicados y firmado por el jefe de la sección de Obras y también por el director de Infraestructuras Educativas del servicio". "Creo que se hizo muy bien", ha afirmado.

En la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública en la Cámara foral, Oroz ha explicado que el centro de Arbizu estaba en condiciones "bastante precarias" y "se tuvo que abordar la construcción del colegio en un plazo relativamente breve". "Esa fue también una de las razones por las que se optó, en la parte técnica de la licitación, por esta UTE, porque garantizaba que en ocho meses se construiría", ha expuesto.

Por otro lado, Oroz ha indicado que "el Servicio de Infraestructuras Educativas, compuesto por técnicos, es el que elaboró los pliegos técnicos de obras y jurídicos". "Ellos fueron los que elaboraron los pliegos, establecieron los criterios técnicos y económicos", ha dicho, para añadir que la parte de los criterios técnicos es "una parte valorada por técnicos cualificados de la sección de Obras y de la sección jurídica del departamento; tienen conocimientos a fondo".

Ha expuesto que la mesa de contratación estaba conformada, como presidente, por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas; vocales, el jefe de la sección de Obras, una técnica de la sección de Obras, la jefa del Negociado de Contratación, además del interventor delegado del Departamento de Economía y Hacienda en Educación y el secretario fue un técnico de Administración Pública rama jurídica de la sección de régimen jurídico del Departamento de Educación.

Según ha dicho Oroz, "ellos participaron en la creación de los criterios técnicos y económicos, y en ellos tenía yo absoluta confianza a la hora de valorar posteriormente para trasladarlo esto a una resolución".

Nekane Oroz ha comentado asimismo que se amplió el plazo de ejecución de la obra en dos meses porque, según la dirección facultativa, "había habido algunos problemas que habían surgido en el transcurso de las obras, en concreto con la red de pluviales, y que requirieron la intervención de la Mancomunidad de la Sakana y del Ayuntamiento de Arbizu", ha explicado la exdirectora general.

A este respecto, ha afirmado que conoció los problemas a los que se estaba enfrentando la obra cuando recibió "todo el expediente con los informes técnicos correspondientes y se detallan las adversidades que habían acontecido por la red de pluviales". En ese sentido, ha explicado que se concedió una ampliación de plazo de dos meses, pero sin aumento del presupuesto inicial, y ha apuntado que la UTE no estaba conforme con que no se hubiera aceptado un incremento en el coste de la obra. Sin embargo, ha defendido que la posición del departamento estaba "basada muy firmemente" en los argumentos de la dirección facultativa.

Posteriormente, el nuevo Gobierno de Navarra surgido tras las elecciones de 2019 sí aceptó un incremento del presupuesto en 85.000 euros, cuando ella ya había cesado en el cargo. Nekane Oroz ha declinado "emitir una opinión" sobre esta decisión de aceptar un incremento del gasto. "No creo que forme parte de mis competencias", ha señalado.

LA PRESENCIA DE ALEGURE EN LA UTE

Preguntada sobre si algún integrante de la mesa de contratación le hizo algún comentario sobre la presencia de Alegure en la UTE o si conocía a esta empresa, Nekane Oroz ha respondido que ella no mantenía "relaciones directas personales con la mesa de contratación". "A mí se me pasa todo el expediente, que yo analizo minuciosamente. En el expediente aparece una descripción de todas las reuniones de la mesa de contratación, los componentes, las firmas, las actas, y en las puntuaciones aparece, efectivamente, la empresa ganadora de la licitación. Probablemente, por primera vez, supongo, vería yo este nombre, Alegure", ha señalado, para afirmar que también vería entonces por primera vez en los cuadros de puntuaciones el nombre de otras empresas. "A mí no me sonaba ni Alegure ni ningún otro. Acciona sí me sonaba", ha explicado.

La exdirectora general ha afirmado que ella analizó todo el expediente y tras ello, "si no veo ningún aspecto que me llame la atención, yo lo firmo". En este caso, ha asegurado que firmó la resolución porque "me parece que todo está ok" y ha subrayado que nadie "en absoluto" dijo en el departamento que las obras se debían adjudicar a una de las empresas o UTE que se habían presentado.

Por otro lado, Nekane Oroz ha señalado que nadie le comunicó que, meses después de realizarse la adjudicación, varió el porcentaje en la composición inicial de la UTE, de manera que Acciona pasó de ostentar el 75% al 99,99% y Alegure pasó del 25% al 0,01%. Según ha afirmado, seguir "el devenir del contrato hasta esos límites es imposible". "Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones", ha afirmado.

El parlamentario de UPN Pedro González ha preguntado qué le aportaba Alegure a Acciona para que le cediera inicialmente el 25% del contrato a lo que Nekane Oroz ha respondido: "Lo ignoro". Además, ha afirmado que "por supuesto que no" era consciente de cómo funcionó el reparto de porcentajes en la UTE.

Nekane Oroz ha asegurado que no conoce a Antxon Alonso y ha afirmado que ella "no tenía contactos ni con empresas ni con personas ligadas a las empresas". "A mí me suena -Antxon Alonso- de verlo en la televisión en la última época, que además estoy jubilada y tengo más tiempo", ha señalado.