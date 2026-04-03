Un experto destaca en la UPNA las innovaciones que están reduciendo el coste de la energía eólica

Archivo - El ingeniero Sergio Fernández Munguía, durante una conferencia en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - UPNA - Archivo

PAMPLONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Máster Universitario en Wind Energy Engineering de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el primero sobre energía eólica en España con mención dual, ha dedicado uno de sus seminarios de investigación a explicar cómo la energía eólica está reduciendo su coste de generación gracias al aumento del tamaño de los aerogeneradores, al desarrollo de palas más largas y ligeras, a torres de mayor altura y a sistemas de control más avanzados.

Estas innovaciones, junto con nuevas soluciones de operación y mantenimiento, centraron la conferencia 'Technology Trends in the Wind Power Sector' (Tendencias tecnológicas en el sector de la energía eólica), impartida por el ingeniero Sergio Fernández Munguía, autor de la 'newsletter' sobre el sector eólico Windletter, según ha señalado la UPNA en una nota.

El ponente explicó que el incremento del tamaño de los aerogeneradores ha sido la principal estrategia adoptada por los fabricantes para abaratar el precio de la energía. "Cuanto mayor es la turbina, más electricidad produce en relación a su precio y, por tanto, menor es el coste por kilovatio hora generado", apuntó.

A partir de esa idea, la intervención sirvió para repasar los avances técnicos que han permitido ese crecimiento progresivo a lo largo de los años. Entre las innovaciones analizadas, Sergio Fernández Munguía, que trabaja en el sector de las energías renovables, citó las palas de mayor longitud y menor peso, fabricadas con nuevos materiales; las torres más altas, capaces de captar mejor el viento; y los sistemas de control más avanzados, que permiten mejorar la eficiencia y reforzar la seguridad de funcionamiento de las turbinas.

La charla también se detuvo en los retos que acompañan a esta evolución tecnológica. "Transportar componentes tan grandes no es sencillo, por lo que el sector ha tenido que desarrollar nuevas soluciones logísticas y de instalación. Además, el mantenimiento se vuelve más complejo, especialmente cuando hay que sustituir grandes componentes, por lo que cada vez se apuesta más por tecnologías que permitan, por un lado, anticipar fallos y, por el otro, sustituir los componentes al mínimo coste y minimizar al mismo tiempo la pérdida de producción", señaló.

Asimismo, en la sesión Sergio Fernández Munguía subrayó que la producción de un parque eólico no depende únicamente del funcionamiento de cada turbina por separado. "Las estelas que generan unas máquinas pueden afectar al rendimiento de otras, por lo que tanto el diseño del parque desde el principio como su operación resultan determinantes", añadió.

Al mismo tiempo, en este seminario de investigación se abordaron otros desafíos, como las paradas por avifauna y el desarrollo de nuevos sistemas anticolisión, que buscan proteger a las aves minimizando al mismo tiempo el impacto sobre la generación eléctrica.

El ponente señaló, por último, que muchos de estos retos son aún mayores en la eólica marina ('offshore') y, especialmente, en la eólica flotante, donde tanto la instalación como el mantenimiento presentan una complejidad añadida, pero "también abren la puerta a un enorme potencial de crecimiento para el sector".

La intervención de Sergio Fernández Munguía formó parte de la asignatura Research Seminars (Seminarios de Investigación) del Máster Universitario en Wind Energy Engineering de la UPNA, que durante este semestre reúne ponencias de especialistas procedentes del sector eólico y del ámbito académico. El programa incluye, entre otras, sesiones sobre la competitividad en torres para aerogeneradores, la estrategia de propiedad intelectual en el sector eólico, las tecnologías habilitadoras en energía eólica terrestre y la evaluación sísmica de estructuras eólicas.

El Máster Universitario en Wind Energy Engineering de la UPNA, que dirige el profesor Aitor Plaza Puértolas, cuenta con 27 créditos ECTS de formación dual, en los que el alumnado se integra en el equipo de una empresa del sector para conocer de primera mano las técnicas y herramientas de gestión de proyectos eólicos y su relación con otras áreas de la actividad empresarial, como la gestión de recursos humanos o la gestión financiera.

Además, este posgrado, impartido íntegramente en inglés, combina el aprendizaje basado en proyectos con formación orientada a la práctica profesional. Entre otros aspectos, el alumnado trabaja en ámbitos como la viabilidad del proyecto eólico, la selección del rotor, el diseño estructural, el diseño del sistema eléctrico y de control, así como la simulación y certificación de la solución propuesta. Para ello, cada estudiante realiza el diseño integral de un aerogenerador con todos sus subsistemas siguiendo el proceso de la industria eólica. El proyecto incluye la elección del emplazamiento, el estudio de viabilidad, el diseño final y la certificación de la máquina.