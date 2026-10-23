Extinguido un incendio de cañizos en La Badina (Santacara) sin personas afectadas

Archivo - Bomberos del Gobierno de Navarra a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo
PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos de Tafalla y Peralta en colaboración con la Guardia Civil y el Guarderío de Medio Ambiente han extinguido un incendio de cañizos este viernes en La Badina (Santacara).
También se ha visto afectada una zona de arbolado, aunque no ha habido ninguna persona herida. El fuego se ha dado por finalizado a las 22.09 horas, según ha informado Emergencias de Navarra.