Extinguido un incendio cerca de la estación de servicio de Imarcoain en la AP-15

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han extinguido este martes un incendio de vegetación que se ha declarado en la cuneta de la autopista AP-15, cerca de una estación de servicio de Imarcoain (Noáin, Valle de Elorz). No ha habido personas afectadas.

El aviso por el fuego se ha dado sobre las 14.09 horas. El incendio se ha originado en la cuneta a la altura del kilómetro 79 de la AP-15 y ha afectado a una zona de maleza, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, brigada helitransportada, helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.