Extinguido un incendio de monte bajo en Ardanaz de Izagaondoa

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos han extinguido este domingo por la tarde un incendio forestal que ha afectado a una zona de monte bajo con mucha vegetación en Ardanaz de Izagaondoa, en el barranco de Balbide.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso del fuego a las 14.36 horas y se han movilizado los bomberos de Cordovilla y Sangüesa, un helicóptero de extinción, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.
Los medios aéreos se han movilizado debido a las dificultades para acceder por tierra al lugar del incendio. El fuego ha afectado a una zona de monte bajo y no ha habido riesgo para el casco urbano.
Sobre las 17.00 horas se han retirado los medios aéreos. Media hora después, el incendio se ha dado por controlado y efectivos del parque de Cordovilla han permanecido realizando labores de remate y refresco en la zona hasta dar el fuego por extinguido.