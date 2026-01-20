Extinguido un incendio originado en un cuadro eléctrico en una vivienda unifamiliar en Berriosuso

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido a primera hora de este martes un incendio que se ha originado en un cuadro eléctrico dentro de una vivienda unifamiliar en Berriosuso.

El fuego ha causado abundante humo, pero no ha habido personas afectadas. Los habitantes han salido por sus propios medios, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el incendio se ha recibido sobre las 5.17 horas. Al lugar han acudido bomberos de Trinitarios, que han extinguido el fuego y han ventilado la vivienda. También han sido movilizados agentes de la Policía Foral.