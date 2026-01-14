Facultativos defienden en Pamplona el "liderazgo médico", que está "en peligro en toda España"

Imagen de la manifestación en Pamplona convocada por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) y el Colegio Oficial de Médicos de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) y el Colegio Oficial de Médicos de Navarra ha recorrido este miércoles por la tarde las inmediaciones de la Plaza del Castillo de Pamplona defendiendo el "liderazgo médico", que según los facultativos es "la base de la atención sanitaria" y está "en peligro en toda España".

Tras una pancarta con el mensaje 'Sin médicos no hay medicina', los manifestantes se han movilizado entre la Plaza del Castillo y el Palacio de Navarra, portando silbatos y algunas antorchas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la marcha, el secretario general del Sindicato Médico, Alberto Pérez, ha explicado que la convocatoria de la manifestación responde al "mismo motivo por el que estamos en huelga en el conjunto del Estado español".

"Lo que estamos defendiendo es un liderazgo médico, un liderazgo médico que es fundamental, que es la base de la medicina, que es la base de la atención sanitaria, y que en este momento está en peligro en toda España. No solamente por la negociación del estatuto marco, que realmente denigra y mantiene unas condiciones laborales humillantes, sino también aquí en Navarra, que es una de las comunidades autónomas que peor trata a sus médicos", ha subrayado.

Pérez ha destacado la importancia de "visibilizar el problema" y ha advertido de que "nos estamos jugando la sanidad del futuro". "Si no apoyamos a los médicos, si no apoyamos a los facultativos, a la profesión médica y a su desempeño, el futuro que nos espera es muy negro", ha apuntado.

Según ha explicado, "llevamos muchísimos años, más desde la pandemia, creyendo que el estamento médico puede aguantar sobre sus espaldas una carga sanitaria, una carga de trabajo, una carga de horas, una carga de guardias, una carga de bajas retribuciones, y no podemos seguir en esta situación".

"En España, pero especialmente en Navarra, ahora mismo no hay plantillas suficientes para sostener las guardias, para sostener la asistencia sanitaria", ha reivindicado, tras criticar que "lo que no podemos hacer" es que "los pocos médicos" presentes hagan "dos, tres jornadas para intentar cubrir toda la actividad".

"Es imposible, es inviable, los pacientes tienen que ser conscientes, porque los médicos y los facultativos desde luego somos más que conscientes de que esta situación no se puede mantener y ese es el motivo por el que estamos aquí", ha afirmado.

Por otro lado, ha añadido que, a pesar de que el estatuto marco "es una norma nacional, ya en su disposición adicional primera dice que la parte básica de esa norma es de obligado cumplimiento en Navarra". "Es decir, que sí o sí nos va a salpicar, y desde luego va a marcar el rumbo de cuáles van a ser las condiciones laborales de los médicos en España, y queremos que, como mínimo, a los médicos de Navarra, aunque seamos funcionarios, se nos aplique igual", ha remarcado.

Les pasa "lo mismo", según ha explicado, "a los médicos laborales de la parte concertada de Cataluña, y estamos todos unidos". "En estas movilizaciones nacionales participan todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones de representación médica, la organización médica colegial, sociedades científicas. Nos hemos levantado todo el colectivo médico porque esta situación no se puede sostener en el tiempo", ha apuntado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que "las principales aristas" en la negociación son la reclasificación profesional y la jornada laboral, si bien "hay muchas más", como "movilidad, el problema de los MIR, oposiciones, organización laboral, o retribuciones". "Hay muchísimas, pero esas dos son las primeras", ha matizado.

En lo referente a la reclasificación profesional, ha explicado que "están intentando que haya una nueva reclasificación funcionarial en la que pretenden ponernos en el mismo nivel a todos los graduados". "Y no es lo mismo un graduado con cuatro años de carrera que un médico, que son seis años de carrera, un año de MIR, más otros cuatro o cinco años de especialización", ha reivindicado.

En este sentido, criticado que se pretenda "meter en el mismo saco", con la "misma retribución, mismo liderazgo, misma capacidad de decisión", a "un profesional que tarda entre 11 y 12 años en formarse y que tiene la máxima responsabilidad, la máxima dedicación, la máxima formación, la máxima exigencia", y a "profesionales que, con todo el respeto, hacen una labor fundamental, pero que ni mucho menos son facultativos". "Por eso reclamamos el liderazgo médico en ese sentido también", ha dicho.

Por otro lado, en cuanto a la jornada laboral, ha remarcado que "somos los únicos trabajadores dentro del sistema sanitario que tenemos teóricamente hasta un máximo de 48 horas semanales, cuando el resto de los estamentos tienen, según comunidades autónomas, 35 o como en Navarra 37 y medio".

"Y el problema es que en Navarra no se cumple ese máximo. Tenemos compañeros que están haciendo 70, 80 o 90 horas semanales y jornadas que no se pagan como una jornada ordinaria o como horas extraordinarias", ha comentado.

Según ha afirmado, "ese exceso por encima de las 37 horas y media se paga por debajo de la hora ordinaria, no computa a efectos de jubilación, no podemos jubilarnos anticipadamente, no somos reconocidos como una profesión de riesgo, a pesar de que es somos colectivo con mayor tasa de cáncer, con mayor tasa de suicidio, con una de las mayores tasas de agresión". "Estamos en una situación crítica y eso es lo que venimos a denunciar aquí", ha concluido.