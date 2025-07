'Con faldas y a lo loco' pondrá este martes la nota de humor en el ciclo Zinema Beach en Baluarte

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de Baluarte, reconvertida en verano en una playa muy especial, acoge este martes la segunda proyección del ciclo Zinema Beach 2025 organizado por NICDO. En esta ocasión se podrá ver, en versión original con subtítulos en castellano, todo un clásico de la comedia y una de las mejores películas del género, 'Con faldas y a lo loco' (1959, Some Like It Hot).

Este título, con el que su director Billy Wilder rompió tabúes de género y sexualidad en la época, cuenta la historia de dos músicos que han sido testigos de una matanza mafiosa y que se ven obligados a disfrazarse de mujeres para huir; en el camino, uno de ellos se enamora de la encantadora Sugar Kane, mientras que el otro se ve atrapado por un millonario.

Con brillantes actuaciones de Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, 'Con faldas y a lo loco' ganó el Oscar al Mejor Vestuario y obtuvo seis nominaciones más, incluyendo Dirección y Actor; además, el filme fue premiado con un Globo de Oro a Mejor Película (Comedia o Musical). Con la proyección de esta película, Zinema Beach rinde homenaje a Lemmon y Curtis, quienes hubieran cumplido 100 años en 2025.

La proyección tendrá lugar a las 21.15 horas en esta particular playa urbana, donde además de pantalla gigante también habrá hamacas y zona de restauración. La apertura de puertas tendrá lugar a las ocho de la tarde y hasta el comienzo de la película el público podrá disfrutar de la música ambiente tanto en la zona chill-out como en el espacio de recreo.

PRECIOS Y PREMIOS

Las entradas cuestan 6 euros y se pueden adquirir en la web www.baluarte.com, en la taquilla de Baluarte y en el punto de venta de NICDO en el centro comercial La Morea. También existe un pack especial de cuatro tickets para la sesión por 20 euros. Además, acudir a Zinema Beach 'modo playa' tendrá premio, para lo cual se han puesto en marcha varias promociones especiales: las personas que acudan a disfrutar del cine de verano con su silla de playa se llevarán de regalo un helado; quienes vengan con familia o en cuadrilla, y además traigan atuendo playero, conseguirán una consumición (cerveza, vino o refresco); el público que acuda con flotador, con gorro de piscina y camisa hawaiana conseguirá una cerveza y palomitas; y quien venga a disfrutar de la playa con disfraz acorde con la temática de la película de cada sesión, obtendrá palomitas y participará en el sorteo de una experiencia exclusiva para dos personas.