Imagen del vehículo siniestrado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor y único ocupante de un vehículo, un hombre de 37 años, ha fallecido este sábado por la noche tras sufrir una salida de vía por el margen derecho de la vía con posterior vuelco en la NA-150, a la altura del punto kilométrico 15,200, en el término municipal de Urroz, informan desde la Guardia Civil.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, dos dotaciones de bomberos y un vehículo sanitario. El médico desplazado hasta el lugar ha certificado el fallecimiento del conductor del turismo implicado, un hombre de 37 años y vecino de Barañain.

Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.