Fallece un hombre de 60 años tras sufrir una salida de vía en Esteribar

Bomberos en el lugar del accidente en la N-135 en el que ha fallecido un hombre de 60 años. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido la tarde del martes tras sufrir una salida de vía en la N-135, kilómetro 14, en el término de Esteribar.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16.51 horas. Ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura de Idoi, concejo perteneciente al municipio de Esteribar. Ha consistido en una salida de vía de un coche que ha caído por un talud y ha quedado debajo de un puente, según ha informado el Gobierno foral.

A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 60 años, ya había fallecido como consecuencia del accidente.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.