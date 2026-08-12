Fallece un hombre de 67 años en el pantano de Alloz

Sala de SOS Navarra - SOS NAVARRA

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha fallecido la tarde del miércoles tras sufrir un posible ahogamiento mientras nadaba en el pantano de Alloz, en Lerate (Guesálaz).

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.32 horas del miércoles, y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Abárzuza y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro ha ocurrido en la zona del pantano de Alloz que corresponde a Lerate (Guesálaz), cuando el hombre se encontraba nadando.

Otros bañistas han sacado del agua al hombre y han realizado maniobras de RCP hasta que han llegado los servicios de emergencia, pero no se ha podido hacer nada por salvar la vida del varón de 67 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del hombre será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del suceso.