Fallece la joven de 25 años que sufrió un ahogamiento en la balsa de la Morea

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PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven de 25 años que sufrió un ahogamiento en la balsa de la Morea, en el término de Beriáin, el pasado 23 de agosto falleció este lunes, 31 de agosto, según han informado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

En el mismo suceso sufrió un ahogamiento un joven de 20 años, que falleció poco después de los hechos.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el ahogamiento. El varón fue sacado del agua por otros bañistas y la mujer fue rescatada por los bomberos. Ambos recibieron maniobras de RCP y fueron evacuados al HUN.

Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.