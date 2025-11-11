Fallece una mujer y un hombre resulta herido tras una colisión en la AP-15 en Cadreita

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha fallecido y un hombre de 66 años ha resultado herido la tarde de este martes tras colisionar frontalmente los vehículos en los que viajaban por la carretera AP-15, en el término municipal de Cadreita.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.38 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Valtierra y patrullas de Tráfico y el equipo de Atestados de la comisaría de Tudela de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 18,8 de la carretera AP-15, y ha consistido en una colisión frontal entre dos coches, uno de los cuales circulaba en dirección contraria. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida de la conductora del vehículo que circulaba en dirección contraria, una mujer de 34 años, que ha fallecido en el lugar.

Por otra parte, el conductor y único ocupante del otro vehículo implicado, un varón de 66 años, ha resultado herido con un traumatismo lumbar de carácter reservado, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, por la ambulancia medicalizada.

El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.