Un fallecido y tres heridos en una colisión entre un camión y un todoterreno en Arizkun

Publicado: viernes, 9 enero 2026 16:46
   PAMPLONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un todoterreno, un hombre de 49 años, ha fallecido este viernes tras sufrir una colisión contra un camión a la altura del punto kilométrico 53 de la N-121-B, en la localidad de Arizkun, perteneciente al municipio de Baztan.

   Otras tres personas han resultado heridas, una de gravedad y dos leves, y han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, según informan desde la Policía Foral.

   El aviso del accidente vial se ha producido a las 14.07 horas. Agentes de la Policía Foral de la comisaria de Elizondo y Seguridad Vial de Pamplona han atendido en un primer momento el accidente. La brigada de Atestados de Pamplona investiga causas y dinamicas del siniestro. También han intervenido efectivos de bomberos y sanitarios.

