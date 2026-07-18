La FCNAE presenta 'Normandía canta en Navarra', tres conciertos del conjunto vocal Magnum Mysterium

Cartel del ciclo. - FCNAE

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Coros de Navarra (FCNAE) presenta 'Normandía canta en Navarra', un ciclo de tres conciertos que trae este verano a Navarra al conjunto vocal Magnum Mysterium, dentro de su gira 2026 'Con Voz Propia - Gogo bete Kantuz · Camino de las Estrellas'.

Formado por ocho cantantes procedentes del conservatorio de música de Rouen -hoy integrantes del conjunto vocal de Rouen-, Magnum Mysterium se ha consolidado como "una de las voces corales más estimulantes de la escena normanda". Nacido en 2024, el proyecto reinterpreta los madrigales estadounidenses y los pone en diálogo con espacios donde la acústica y la emoción se encuentran, a través de un repertorio que combina obras sacras y profanas de compositores contemporáneos como Caroline Shaw, Morten Lauridsen, Eric Whitacre, Meredith Monk y Benjamin Britten.

El ciclo recalará en tres localidades navarras: el jueves 30 de julio, a las 19 horas, en el Refectorio de la Catedral de Pamplona. Al día siguiente, viernes 31 de julio, en Castejón, a las 20 horas, en el centro cultural Sarasate. Y finalmente, el sábado 1 de agosto, en Cintruénigo, a las 20 horas, en la parroquia San Juan Bautista.

La cita inaugural, prevista para el jueves 30 de julio en el Refectorio de la Catedral de Pamplona, tendrá carácter benéfico. La FCNAE ha organizado este concierto extraordinario con el objetivo de "convertir la música coral en un gesto directo de apoyo a los territorios afectados por la DANA". La recaudación, gestionada como donativo solidario de 5 euros será destinada por Medicus Mundi a la fundación Horta Sud de la Comunidad Valenciana, que tras la DANA ha puesto en marcha el Plan de Recuperación y Transformación de l'Horta Sud 2024-2028, una iniciativa impulsada para fortalecer el tejido asociativo local.