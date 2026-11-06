Fernando Vidaurre, Almameat y Professor Octopus, Premios Cámara Navarra 2026

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra ha concedido al empresario navarro Fernando Vidaurre el premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional 2026. Asimismo, el jurado ha reconocido a Almameat con el Premio a la Internacionalización y a Professor Octopus AI Lab con el Premio a la Innovación.

La Cámara de Comercio de Navarra reconoce la trayectoria empresarial de Fernando Vidaurre Orayen, fundador del Grupo VDR, por "su espíritu emprendedor, su capacidad de superación y su contribución al desarrollo económico y empresarial de Navarra". A lo largo de más de 35 años, indica, Vidaurre ha impulsado y consolidado un grupo empresarial de referencia en el sector de la construcción, con presencia nacional e internacional y una destacada participación en proyectos industriales, sanitarios, educativos, deportivos y culturales.

Fernando Vidaurre inició su actividad empresarial con tan solo 17 años, tras el fallecimiento de su padre, cuando se hizo cargo de una excavadora de la antigua empresa familiar. Aquellos primeros trabajos dieron lugar al nacimiento de Excavaciones Vidaurre, que sentó las bases de un proyecto que continuó creciendo y evolucionando hasta la creación de VDR.

Según el jurado, uno de los aspectos más destacados de su trayectoria ha sido su capacidad de adaptación y superación de las dificultades. Ante la crisis del sector de la construcción en 2007, Vidaurre apostó por la internacionalización como alternativa para garantizar la continuidad de la empresa. VDR desarrolló proyectos en Marruecos, Francia y Rumanía, una experiencia que permitió al grupo superar aquella etapa, adquirir nuevas capacidades y regresar al mercado nacional con una posición reforzada.

A partir de 2011, con el desarrollo de la sede corporativa de Gamesa, con capacidad para 1.300 trabajadores, VDR abrió una nueva línea de negocio dirigida a grandes compañías multinacionales. Desde entonces, el grupo ha participado en proyectos emblemáticos, como el Museo Universidad de Navarra, diseñado por Rafael Moneo; el edificio Amigos de la Universidad de Navarra; el estadio El Sadar; el Acuario Poema del Mar, en Canarias; instalaciones industriales para Aceites Urzante y Congelados de Navarra, o los centros de prontoterapia en Madrid para la Clínica Universidad de Navarra y en Valencia para el Hospital de la Fe. También destacan sus proyectos hoteleros y viviendas en Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz y Valencia.

En los últimos 5 años, VDR ha triplicado su facturación prepandemia gracias a su expansión nacional y diversificación de negocio, "manteniendo a Navarra como enclave estratégico". Actualmente, la compañía ejecuta dos de las mayores obras de edificación privada de la Comunidad foral: el complejo Misericordia, con más de 35.000 m2 construidos, y el centro Bioma de la Universidad de Navarra, diseñado por Patxi Mangado.

La empresa navarra gestiona actualmente una cartera contratada superior a 250 millones de euros y prevé alcanzar una facturación anual cercana a los 100 millones durante los próximos tres años, con más de 100 empleados directos y cerca de 1.000 indirectos en todo el territorio nacional. A su desarrollo empresarial se suma su vinculación con el entorno y su participación en iniciativas sociales y solidarias. Entre ellas, destaca su contribución en las labores de recuperación tras la DANA de Valencia de 2024, mediante el desplazamiento de trabajadores y maquinaria pesada para ayudar a las poblaciones afectadas.

ALMAMEAT, 50% DE EXPORTACIÓN A 5 CONTINENTES

El jurado de los Premios Cámara ha concedido el Premio a la Internacionalización a la empresa Almameat, empresa referente en la industria cárnica especializada en la carne de vacuno, cuya actividad abarca toda la cadena de valor, desde la producción en granjas hasta la comercialización y distribución de sus productos.

El jurado ha destacado su rápida internacionalización con presencia en los 5 continentes y quiere reconocer "su capacidad para competir en mercados exteriores con un modelo de negocio basado en el control integral de la producción, la flexibilidad y la adaptación a las necesidades de sus clientes".

En sus instalaciones de Pamplona, Almameat emplea a más de 200 personas. La empresa trabaja junto a agricultores y ganaderos, dando respuesta a las necesidades del sector y contribuyendo a impulsar la actividad agrícola y ganadera. Uno de sus principales elementos diferenciadores de Almameat es el control integral de todo el proceso productivo, "que le permite garantizar la trazabilidad de sus productos y adaptarse a las exigencias y particularidades de cada mercado". Esta flexibilidad abarca desde los tipos de corte de la carne, que varían según los hábitos de consumo de cada país, hasta la logística y el transporte de los pedidos, para lo que dispone de una flota propia de camiones.

Almameat comercializa sus productos en cinco continentes, con presencia en Europa, Asia y América del Norte, América del Sur y Oceanía. La compañía ha demostrado también una destacada capacidad para identificar y aprovechar nuevas oportunidades en los mercados internacionales, según el jurado. En este sentido, fue una de las primeras empresas en retomar las exportaciones a Argelia tras las restricciones comerciales iniciadas en junio de 2022, lo que refleja su agilidad para adaptarse a los cambios del comercio internacional.

Almameat pertenece desde agosto de 2020 al Grupo Olabar, propiedad de los hermanos Barberena Olagüe, Miguel Ángel, Ignacio, Josu y Francisco Javier, los 4 hermanos han impulsado su desarrollo empresarial internacional.

PROFESSOR OCTOPUS

El jurado ha concedido el Premio a la Innovación a Professor Octopus AI Lab, un laboratorio de innovación tecnológica especializado en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a las industrias creativas, especialmente al sector audiovisual, los videojuegos y el entretenimiento. A partir de esta experiencia, la compañía ha sabido diversificar su actividad y abrir una nueva línea de negocio orientada al tejido empresarial, desarrollando herramientas avanzadas de Business Intelligence, "que permiten a las empresas incorporar la inteligencia artificial de forma segura, soberana y responsable para optimizar y transformar sus procesos, mejorar su competitividad".

El Premio a la Innovación reconoce a Professor Octopus AI Lab por su apuesta por la investigación y el desarrollo tecnológico, su capacidad para transformar el conocimiento en herramientas innovadoras y su contribución a la aplicación responsable de la inteligencia artificial en el sector audiovisual y en la empresa en general. Aporta soluciones a medida que permiten a las empresas acceder a la inteligencia artificial local, sin generar dependencias con proveedores externos.

La compañía representa cómo la innovación, la creatividad y el talento pueden generar nuevas oportunidades empresariales y reforzar el posicionamiento de Navarra en las industrias tecnológicas y creativas del futuro.

Según el jurado, Professor Octopus se ha convertido en un referente de la innovación en Navarra al constituirse como la primera Unidad de I+D+i Empresarial del sector audiovisual de la Comunidad Foral, acreditada en 2023 por el Sistema Navarro de Innovación (SINAI). Desde sus inicios, Professor Octopus AI Lab ha mantenido una clara vocación internacional. Sus desarrollos de software y soluciones de inteligencia artificial generativa y predictiva están diseñados conforme al marco normativo de la Unión Europea, con el objetivo de que puedan ser utilizados por empresas de todo el mundo.

Entre sus principales desarrollos se encuentran herramientas de automatización inteligente que incluyen el 'rediseño' de los procesos de trabajo, para maximizar KPI's, trabajando de la mano de los equipos, para construir alrededor del conocimiento y compromiso humanos.