La FNMC abre la inscripción para 33 nuevos cursos de formación continua dirigidos al personal de las entidades locales

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) abre la inscripción para 33 nuevos cursos de formación dirigidos al personal de las entidades locales de Navarra, dentro de la programación prevista para el segundo semestre de 2026.

La propuesta se enmarca en el Plan de Formación Continua que gestiona la entidad y que combina la actividad presencial con formaciones por videoconferencia y online.

Los cursos se ofrecen tanto en castellano como en euskera y abarcan materias relacionadas con el trabajo diario de la Administración local.

La programación se articula en torno a acciones formativas generales, abiertas al personal de las entidades locales, y acciones formativas específicas (SAF), que son solicitadas expresamente por las propias entidades para "dar respuesta a las necesidades de determinados colectivos profesionales, servicios o plantillas".

Este año se han adherido al programa 157 entidades locales, con una plantilla total de 5.724 personas. Por el momento, la FNMC cuenta con 81 acciones formativas programadas o en realización para el segundo semestre.

Algunas de las acciones incluidas inicialmente en la programación ya han cerrado sus inscripciones "debido a la elevada demanda", mientras que otras mantienen todavía plazas disponibles y se pueden consultar en la web de la Federación. Durante el primer semestre del año se han realizado 68 cursos.

FORMACIÓN PARA POLICÍA LOCAL, IGUALDAD Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La oferta aborda tanto conocimientos técnicos vinculados a puestos y áreas concretas de la gestión municipal como competencias de carácter más transversal.

Entre las materias previstas se encuentran la renovación del carné básico y cualificado de manipulador de productos fitosanitarios, la gestión de impuestos municipales, la contabilidad pública y la gestión presupuestaria, la atención a la ciudadanía, la protección de datos, el manejo y control del estrés o la comunicación interna y externa.

La programación realiza, además, un "especial esfuerzo" en digitalización y nuevas tecnologías, con formación sobre ofimática avanzada, utilización de Canva y herramientas digitales aplicadas al trabajo de las entidades locales.

En este ámbito se incluye también una formación práctica sobre funciones financieras de Excel, orientada especialmente al personal que desarrolla tareas económicas, presupuestarias y contables, que se impartirá con ordenador y para la que quedan pocas plazas disponibles.

Entre las novedades de este año destaca el curso 'Intervención policial con adolescencia', dirigido al ámbito de la Policía Local y la seguridad. Esta acción pretende "proporcionar herramientas específicas para las intervenciones profesionales con adolescentes y se incorpora a una programación que busca atender también las necesidades formativas de colectivos municipales especializados".

Continúa asimismo abierta la inscripción para 'Claves para entender tu nómina / Zure nomina ulertzeko gakoak', que se impartirá mediante videoconferencia, así como para diferentes cursos relacionados con la gestión administrativa y económica local.

En materia de igualdad permanecen disponibles los cursos básicos de igualdad y de violencia contra las mujeres, ofertados tanto en castellano como en euskera.

Se trata de formación online que puede realizarse de manera flexible, las 24 horas del día y los siete días de la semana, "facilitando así la participación del personal municipal con independencia de sus horarios o lugar de trabajo".

FORMACIÓN "ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE CADA ENTIDAD LOCAL"

Junto a la oferta general, la FNMC continúa desarrollando las acciones formativas específicas (SAF) solicitadas directamente por las entidades locales.

Para este segundo semestre, 35 de estas acciones se encuentran ya en realización u organizadas, mientras que otras 26 están pendientes de concretar por parte de las entidades locales solicitantes.

Este modelo "permite adaptar la formación a las necesidades reales de ayuntamientos y mancomunidades, y facilitar que determinados equipos o colectivos profesionales puedan recibir formación específica vinculada directamente con las funciones que desempeñan".

Además, en las próximas semanas la FNMC llevará a cabo una consulta dirigida al personal de las entidades locales de Navarra con el objetivo de "conocer de primera mano sus demandas, detectar nuevas necesidades formativas y recoger propuestas de mejora".

La información obtenida servirá como base para la elaboración del Plan de Formación Continua de 2027, con el propósito de "adaptar la programación a las necesidades reales de quienes trabajan diariamente en la Administración local y seguir mejorando tanto los contenidos como las modalidades y formatos de los cursos".