La FNMC recomienza a las entidades locales adaptar los desfiles de las cabalgatas ante la previsión de frío intenso

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunidad foral las recomendaciones de Salud Pública ante la previsión de frío intenso en las cabalgatas, como adaptar las actividades previstas para esta tarde, reforzar la prevención y proteger especialmente a la población más vulnerable.

En concreto, según han informado desde la FNMC en una nota, ante la previsión de bajas temperaturas en los próximos días y con motivo de las cabalgatas de los Reyes Magos y otras actividades públicas que se celebrarán este 5 de enero en distintas localidades navarras, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha elaborado una serie de recomendaciones dirigidas a proteger la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables, y prevenir los efectos del frío.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha dado traslado de las recomendaciones a las entidades locales, instándoles a "tenerlas en cuenta adaptándolas a la realidad de cada municipio". También ha remitido diversas infografías con pautas para actuar en situaciones de congelación o de hipotermia.

Entre las recomendaciones para las entidades locales, destaca planificar los horarios de los eventos al aire libre teniendo en cuenta las previsiones de AEMET. Se recomienza evitar las primeras horas del día, así como a partir del atardecer, en especial si se espera la asistencia como participantes o público de personas mayores o menores de 4 años.

En eventos en el exterior, se aconseja facilitar áreas cerradas / semicerradas mediante la instalación de jaimas o estructuras similares, preferiblemente calefactadas / climatizadas, en las que tanto participantes como el público asistente pueda recuperar su temperatura corporal. También se emplaza a disponer puntos de distribución de bebidas calientes para las personas participantes y a revisar el estado del pavimento de las vías o lugares públicos en los que se vaya a realizar el evento, para evitar resbalones y caídas.

Si es posible, y las condiciones meteorológicas de la localidad son muy adversas, se recomienda trasladar los eventos al aire libre a espacios cerrados (pabellones deportivos / bibliotecas / centros cívicos / etc.,) o semicerrados (frontones / plazas porticadas / etc.).

A la población se aconseja llevar varias prendas ligeras superpuestas que una sola de tejido grueso; utilizar gorro, guantes, bufanda, ropa cortavientos y calzado adecuado para evitar caídas; extremar la precaución en caso de hielo en las calles; respirar por la nariz y no por la boca; y prestar atención a otras personas ya que cualquiera puede verse afectado por las bajas temperaturas, especialmente las personas mayores y los menores de cuatro años.

Ante la aparición de síntomas como temblores, agotamiento, confusión, torpeza en las manos, piel roja y fría o falta de energía en el caso de bebés, se aconseja dar calor a la persona y acompañar a un lugar calefactado, en el que pueda ingerir bebidas calientes. Si los síntomas persisten, es necesario buscar ayuda sanitaria.

Para el personal que esté trabajando se pide planificar y adaptar el trabajo; limitar el tiempo de trabajo ligero o con baja intensidad; disponer de ropa de trabajo y calzado adecuado; y acondicionar lugares calefactados/climatizados en los que puedan realizar pausas frecuentes, ingerir bebidas calientes y recuperarse de la pérdida de calor corporal.