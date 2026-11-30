Representantes de Frente Amplio en Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez, ha afirmado que "compartimos la preocupación de millones de personas de izquierdas por la llegada al gobierno de una coalición seguramente de corte ultraderechista" que "va a implicar recortes de derechos a la clase trabajadora", y que "desde ahora nos pondremos a trabajar para parar esta ola reaccionaria en las próximas elecciones autonómicas y municipales".

Así lo ha señalado este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación durante la noche electoral, después de que Frente Amplio haya obtenido un 3,48% de los votos, frente al 12,84% que logró Sumar en 2023.

"Desde ahora nos pondremos a trabajar para parar esta ola reaccionaria en las próximas elecciones autonómicas y municipales, y seguiremos luchando por defender a la clase trabajadora ahora que vamos a ser más necesarios que nunca", ha subrayado.

Ibáñez ha querido "dar las gracias a los más de 14.000 navarros y navarras que han confiado en el Frente Amplio y a los más del millón cuatrocientos mil españoles y españolas que también han dado su voto al Frente Amplio". "Queremos dar un agradecimiento especial a los apoderados y apoderadas que habéis estado al pie del cañón en esta jornada que ha sido especialmente dura", ha añadido.