Acto de Frente Amplio en Pamplona con Ane Sánchez, Javier Ibáñez, Carlos Guzmán y María Eugenia San Martín. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha hecho este martes una defensa de la paz en el actual contexto internacional y ha apostado también por un "blindaje de las políticas públicas de cooperación al desarrollo para paliar las brechas estructurales" que existen en el mundo.

En un acto electoral en Pamplona, junto al monumento a favor de Palestina en el parque de Antoniutti, el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado que "el Frente Amplio es una coalición orgullosamente pacifista y orgullosamente internacionalista". "Somos dignos y orgullosos herederos de ese artículo sexto de la Constitución Española de 1931, de la Constitución republicana, que renunciaba a la guerra como instrumento o como mecanismo de política nacional", ha destacado.

Carlos Guzmán, acompañado de los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Navarra, ha señalado que, "en un contexto internacional tan convulso y tan adverso como el que estamos viviendo actualmente en todo el planeta, el Estado español, el conjunto de instituciones de nuestro país, deben ser agentes constructores de la paz".

En este ámbito, Guzmán ha explicado que el Frente Amplio tiene tres propuestas principales. En primer lugar, ha defendido "la necesidad de construir un sistema de seguridad humana, una seguridad centrada en las necesidades de los hombres y de las mujeres". "Hay que abandonar esos sistemas de seguridad centrados en las necesidades de los hombres y de las mujeres de la guerra y de las empresas de armamento. Tenemos que priorizar las verdaderas necesidades de los pueblos. Apostamos por una seguridad en el ámbito laboral, apostamos por una seguridad en el acceso a los servicios públicos, apostamos por una seguridad energética y apostamos por una seguridad y por una soberanía alimentaria", ha afirmado.

En segundo lugar, ha reivindicado el "blindaje de las políticas públicas de cooperación al desarrollo". "Somos conscientes de que vivimos en un planeta con grandes injusticias, con grandes brechas estructurales, y para paliar esas brechas estructurales es fundamental fortalecer las políticas públicas de cooperación al desarrollo, que estamos viendo cómo a lo largo de los últimos años están siendo recortadas. Es fundamental que el conjunto de instituciones se comprometan con el 0,7 presupuestario destinado a las políticas públicas de cooperación", ha señalado.

En tercer lugar, Carlos Guzmán ha defendido "unas políticas exteriores orientadas a fortalecer y a garantizar el respeto de los derechos humanos". "El Estado español se tiene que comprometer con unas políticas exteriores orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. El Gobierno del Estado, gracias al empuje de las organizaciones que ahora mismo conforman el Frente Amplio, ha desplegado las políticas más solidarias con el pueblo palestino de todo el planeta. Ese es el camino que hay que seguir", ha indicado.

En ese sentido, Guzmán ha insistido en que "hay que avanzar en políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos en todo el planeta y para ello nuestras políticas exteriores tienen que tener siempre esa orientación, además acompañadas de unas políticas comerciales que busquen que cualquier relación comercial del Estado español con cualquier otra institución o con cualquier entidad comercial busque siempre garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los pueblos del mundo".

Por su parte, el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez, ha explicado que han convocado este acto ante el monumento en solidaridad con Palestina "para dejar bien claro que el Frente Amplio es una coalición internacionalista y pacifista con todos los Estados y con todos los pueblos".

En la misma línea, la candidata al Senado, Ane Sánchez, ha condenado "el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino" y ha mostrado "toda la solidaridad a todas las mujeres, niños, personas que viven allí en Palestina y están sufriendo en Gaza este genocidio constante por parte del Estado de Israel".