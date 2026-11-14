Frente Amplio pide el voto para "blindar las pensiones" y "recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años"

Imagen del acto de inicio de la campaña electoral en Navarra de Frente Amplio. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio en Navarra ha pedido el voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para "blindar las pensiones en la Constitución, garantizar una pensión mínima igual al SMI, de al menos 1.221 euros mensuales en 14 pagas, y recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años".

En un comunicado, Javier Ibáñez, candidato al Congreso por la coalición en Navarra, ha valorado positivamente el pacto de presupuestos del Gobierno foral "por el que a partir de 2027 aumentará la prestación mínima actual de 1.100 a 1.190 euros en 14 pagas". Un acuerdo, ha subrayado, que "fue posible gracias al apoyo de las formaciones que integran el Frente Amplio en Navarra".

Ibáñez se ha comprometido a impulsar una reforma constitucional que "proteja el carácter público de las pensiones, su revalorización automática con el IPC, la prohibición de privatizarlas y la equiparación de la pensión mínima al SMI". "El 29N pedimos el voto para que una vida de trabajo se traduzca en una jubilación digna", ha destacado.

Además, Ibáñez ha propuesto "recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y permitirla a los 60 para quienes trabajen en construcción, limpieza, ayuda a domicilio o como camareras de piso". También ha abogado por "eliminar los coeficientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada involuntaria con más de 40 años cotizados". "El desgaste acumulado debe reconocerse al jubilarse. Quien lleva cotizando más de 40 años o se ha dejado la espalda en un andamio, limpiando o cuidando mayores tiene derecho a jubilarse con dignidad a los 60", ha defendido. "El 29 de noviembre pedimos un voto como una casa para que una vida de trabajo se traduzca en una jubilación digna", ha añadido.

Por su parte, Ane Sánchez, número dos al Senado por la coalición Senado de Progreso, en representación de Frente Amplio, ha señalado que "en mayo la pensión contributiva media de las mujeres en Navarra era casi 653 euros inferior a la de los hombres". "Queremos llevar al Senado la lucha contra una desigualdad que castiga los salarios más bajos y los años dedicados a cuidar", ha manifestado.

Para "reforzar los ingresos" de la Seguridad Social, Frente Amplio propone "el destope progresivo de las cotizaciones máximas de los salarios más altos, la cotización de solidaridad y una aportación adicional de las empresas altamente automatizadas, junto al avance hacia el pleno empleo".

La propuesta incluye las pensiones no contributivas y "su coordinación con los apoyos fiscales forales". Plantea, además, "aumentar la aportación de las grandes empresas, reducir la carga de las pymes y ampliar la tributación para grandes patrimonios". "El 29N es la hora de reforzar las pensiones y los cuidados públicos", ha concluido Sánchez.