José Damián García-Moreno, Ane Sánchez, Javier Ibáñez y Carlos Guzmán junto a la estación de tren de Pamplona. - FRENTE AMPLIO

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Navarra ha propuesto este sábado "recuperar un sistema ferroviario exclusivamente público" y establecer trenes cada dos horas entre Pamplona y Vitoria "desde primera hora de la mañana" con el objetivo de "facilitar los desplazamientos al trabajo y a los centros de estudio y vertebrar el territorio".

Así lo ha indicado en un acto de campaña, junto a la estación de tren de Pamplona, que ha contado con la participación de los candidatos de la coalición por Navarra al Congreso y el Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez; Carlos Guzmán, coordinador de Izquierda Unida de Navarra y parlamentario foral de Contigo-Zurekin; y José Damián García, de Ezker Anitza-IU, procurador de Elkarrekin en las Juntas Generales de Álava y cabeza de lista al Congreso de Frente Amplio por Álava.

Ibáñez ha defendido que el ferrocarril "vuelva a ser un sistema exclusivamente público, con la integración de Adif y Renfe en una sola empresa", ha reclamado una red que "vertebre toda la comunidad" y ha subrayado que "esa función debe abarcar tanto el transporte de personas como el de mercancías", según indican en un comunicado desde Frente Amplio.

José Damián García ha criticado que la oferta entre Pamplona y Vitoria resulta "claramente insuficiente" y ha explicado que ha tenido que acudir en coche al acto electoral de este sábado "porque los horarios ferroviarios no le permitían llegar a tiempo". Según ha señalado, las primeras conexiones de la mañana "tampoco responden a las necesidades de estudiantes y trabajadores".

"Planteamos, por tanto, que haya trenes cada dos horas y desde primera hora de la mañana", ha indicado. La propuesta consiste en prolongar hasta Pamplona los servicios que conectan Alsasua, Vitoria y Miranda de Ebro, "dando cobertura a Sakana". García ha planteado también la posibilidad de extenderlos hacia Tafalla, Olite y Tudela.

El candidato por Álava ha cuestionado que "el debate se concentre en la alta velocidad mientras se desatiende el tren convencional". Ha defendido "aprovechar la infraestructura existente y acometer inversiones que permitan mejorar los servicios cotidianos de las ciudades y pueblos".

Sobre la conexión de Navarra con la Y vasca, Frente Amplio propone realizarla por Vitoria "mediante la mejora de la vía actual". García ha rechazado la alternativa por Aralar por "su impacto ambiental y su coste", y ha defendido adaptar la línea existente a velocidades de 220 kilómetros por hora, con circulación de mercancías y trenes de cercanías, media y larga distancia.

La coalición hace suyas las propuestas de las plataformas ciudadanas de Navarra, Álava y Burgos y de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril. En este sentido, García ha destacado el compromiso de Frente Amplio para trasladarlas al Congreso de los Diputados y al Senado para "impulsar soluciones que mejoren el día a día de la gente sin hipotecar el futuro".