Fustiñana no invitará al Gobierno de Navarra a los actos oficiales de sus fiestas por el cierre de las urgencias

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fustiñana ha decidido no cursar invitaciones institucionales a ningún miembro del Gobierno de Navarra, incluida la presidenta María Chivite, para participar en los actos oficiales de las fiestas patronales, que darán comienzo el próximo 5 de agosto, en protesta por el cierre del servicio de urgencias de la localidad.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, la decisión afecta tanto al tradicional lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas como a la procesión en honor a los santos Justo y Pastor, dos de los actos institucionales más representativos del programa de fiestas.

El alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, ha explicado que esta medida responde a la "preocupación, indignación y profundo enfado por la decisión del Gobierno de Navarra de cerrar el servicio de urgencias de la localidad, un recorte con mayúsculas en las políticas de salud, las más sensibles que puede gestionar la administración". "No podemos hacer como si no pasara nada y brindar con quienes han tomado una decisión que pone en riesgo la atención sanitaria de nuestros vecinos, debemos ser coherentes con la defensa de los intereses de los vecinos de Fustiñana", ha afirmado.

El alcalde ha señalado que "la medida es también una forma de trasladar de forma clara el rechazo de todo el pueblo a una decisión injusta y perjudicial para la Ribera, no solo para nuestro pueblo". "No sería capaz de participar en las concentraciones que están promoviendo los colectivos de Fustiñana y a la vez recibir amigablemente en el Ayuntamiento a los que imponen recortes tan graves. Sin lugar a duda, elegimos estar junto a nuestros vecinos y vecinas en la lucha contra los recortes de Salud", ha subrayado.

Vitas ha asegurado que "Fustiñana va a seguir peleando en contra del cierre de sus urgencias, no nos vamos a rendir".

El Consistorio ha indicado que esta decisión "afecta exclusivamente a las invitaciones institucionales dirigidas al Gobierno de Navarra, manteniéndose con absoluta normalidad, por ejemplo, las invitaciones a los alcaldes de localidades vecinas".