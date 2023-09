Galve advierte del "alarmante" incremento de asuntos en los juzgados de violencia sobre la mujer

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha destacado el "alarmante" incremento de asuntos en los juzgados de violencia contra la mujer, un 48% en 2022 respecto al año anterior, a lo que se suma un aumento del 17% en las órdenes de protección.

Según ha detallado, el incremento en el partido de Pamplona "ha sido exponencial", de 1.113 asuntos registrados en 2021, se pasó a 1.827 en 2022, "lo que llevó a priorizar, con carácter urgente, la creación del segundo juzgado de esta categoría en Pamplona, lo cual, al parecer, ha sido admitido por el Ministerio de Justicia a partir del próximo año".

Ha destacado, además, que "el problema sigue latente" ya que, en el primer semestre del año, se han registrado 1.062 procedimientos, un 46% más que en el mismo periodo el pasado año.

Así lo ha advertido este viernes en el acto de apertura del año judicial en Navarra que se ha celebrado en la Sala de Actos Solemnes del Palacio de Justicia de Pamplona. Entre los asistentes se encontraban el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en funciones, Valentín Velasco, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López.

Según ha detallado Galve, en el cómputo de todos los juzgados de violencia de Navarra, el incremento en este semestre ha sido del 40%, "mereciendo especial mención el de Aoiz, con una subida de más del 140%, lo cual reafirma el acierto de la petición que se hizo en el sentido de que, si se creaba el segundo juzgado en Pamplona, absorbiera la violencia sobre la mujer de Aoiz, lo cual, parece que va a ser así".

"CARENCIA DE ESPACIO"

Por otro lado, un año más, Galve ha aprovechado la apertura del año judicial para advertir de la "carencia de espacio" en el Palacio de Justicia de Pamplona "para ubicar todos los órganos judiciales y demás servicios necesarios" y ha demandado "buscar nuevos espacios". En este sentido, ha recordado que, en 2021, la "prometida construcción de un edificio" junto al actual parecía que "iba por buen camino", sin embargo, en la actualidad, "nada de nada".

Por ello, ha indicado a los representantes del Gobierno de Navarra y el Parlamento foral que "el buen funcionamiento de la administración de justicia a quién beneficia es, sin duda, al ciudadano". "En este edificio no caben más órganos judiciales", ha aseverado Galve, que ha señalado que "el segundo juzgado de violencia se va a ubicar apretando el ya existente, además de buscando espacios donde no los hay, o que ya estaban ocupados, lo que va a originar, previsiblemente, la necesidad de sacar de este edificio algunos de los servicios que se prestan en el mismo, con la incomodidad y el coste económico que ello supone".

Sobre este asunto, ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona acordó en 2020 "la cesión gratuita de los terrenos en cuestión al Gobierno de Navarra pero, evidentemente, hace falta un planeamiento que, por el motivo que sea, no se impulsa por quien corresponde hacerlo". Y ha sospechado que "el problema es el de siempre, el dinero, y en esa materia, de todos es sabido, la justicia no es políticamente rentable".

Así, ha resaltado que el acuerdo programático del Gobierno de Navarra incluye tres líneas "dedicadas a mediación y justicia restaurativa". "No niego que la mediación o la justicia restaurativa puedan ser importantes, pero no son, ni mucho menos, uno de los principales problemas que acucian a la administración de justicia", ha manifestado. "Lo que sí les puedo garantizar es que la violencia sobre la mujer, los delitos contra la libertad sexual, y otras muchas materias, no se solucionan sin medios ni con el teletrabajo", ha remarcado.

Un reproche que ha dirigido a todos los grupos políticos, a los que ha emplazado a que "busquen Justicia en sus programas electorales. La sensación que en este tema tengo es que cada uno tenemos nuestros intereses, y solo por ellos nos movemos". Ha apuntado, además, que "el presupuesto de Justicia en Navarra es el más bajo de España respecto del PIB, y también lo es en lo relativo al gasto por habitante".

En cuanto a las necesidades de plantilla, Galve ha explicado que se ha solicitado la creación del citado segundo juzgado de violencia, la tercera plaza de Magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, el undécimo juzgado de primera instancia de Pamplona, y la séptima plaza de magistrado de la sección civil de la Audiencia Provincial de Navarra.

LA SEGUNDA MENOR TASA DE JUECES POR 100.000 HABITANTES DE ESPAÑA

El presidente del TSJN ha destacado que, en Navarra, con cinco partidos judiciales, el número de jueces por cada 100.000 habitantes es "el segundo menor de España (10,7), estando solo por debajo Castilla La Mancha (con 10,2), cuando la media en España es de 11,7 jueces por cada 100.000 habitantes".

Según ha detallado, el número efectivo de jueces ejerciendo en Navarra es de 76, teniendo en cuenta que hay cuatro jueces en prácticas. De ellos, 46 son mujeres y 30 hombres. En cuanto a los Letrados de la Administración de Justicia, la plantilla en Navarra es actualmente de 51, de los que un 77,5 % son mujeres. Además, en Navarra hay 267 jueces de paz, y el número de funcionarios de la administración de justicia en este territorio asciende a 454.

También ha hecho un repaso por los principales datos de 2022. Así, en Navarra se incoaron, aproximadamente, 75.300 procedimientos judiciales (11.100 más que el año anterior, un 16,5% más), y se resolvieron algo más de 71.000. De los procedimientos ingresados un 54,5% fueron penales, un 36% civiles, y el resto, algo más del 7% fueron laborales y el 2,5% contencioso administrativos.

El ingreso de asuntos subió en todas las jurisdicciones, excepto en la contencioso administrativa, cuyo descenso, unido al aumento de los procedimientos civiles en un 22%, de los laborales en un 10% y, en el ámbito mercantil, de más de un 230% los concursos de acreedores (de 48 a 161), "constituye un preocupante indicativo económico", ha opinado.

También han experimentado un aumento el ingreso de asuntos en los juzgados de instrucción (21%), así como en los juzgados de lo penal, de menores y de vigilancia penitenciaria. En los partidos judiciales distintos a Pamplona, el incremento de asuntos civiles es del 21% (el más alto es el de Estella) y los penales un 11%.