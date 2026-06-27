Gamarra (PP) acusa a los gobiernos de España y Navarra de dar "protección a organizaciones criminales"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una foto de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado el "abandono" a las fuerzas de seguridad por parte de los gobiernos de España y Navarra por estar más centrados en "intentar tapar la corrupción" del PSOE y en "perseguir a jueces, a fiscales y a policías y a guardias civiles". Un "abandono" que es "consecuencia de estar dando protección a organizaciones criminales" que se han dedicado "llevarse el dinero de los españoles".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Tudela, antes de participar en una reunión de la Junta Directiva Regional del Partido Popular de Navarra (PPN), acompañada por el presidente del PPN, Javier García.

Gamarra ha comenzado con un recuerdo a los cinco policías forales fallecidos recientemente en un accidente de tráfico en Guipúzcoa. También trasladando "un fuerte abrazo" a la comunidad venezolana "que vive con absoluta angustia" los efectos de los terremotos que han afectado al país. En este sentido, ha destacado la necesidad de enviar desde España "toda la ayuda posible", no sólo por parte de la UME sino "desde el punto de vista económico" para "ayudarles a reconstruir no solo sus viviendas", sino también "su democracia".

La dirigente 'popular' ha centrado su intervención en criticar el "abandono" a las fuerzas de seguridad y la "falta de políticas" por parte de los gobiernos de España y Navarra ante el aumento de la criminalidad, al estar más centrados en "intentar tapar la corrupción del Partido Socialista".

"Las cosas no han ido a mejor, han ido a peor", ha advertido, para afirmar que, desde que gobierna Sánchez, se han incrementado "más de un 300%" las agresiones sexuales con penetración o un "140%" los delitos de robo con intimidación. "Este es el efecto directo de la ausencia de una política de lucha contra el crimen", ha aseverado.

Frente a ello, ha destacado el compromiso del PP con la seguridad de la ciudadanía con iniciativas como la ley de lucha contra la multirrecedencia o impulsando "la necesidad de luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico ante el avance de este tipo de criminalidad". También dotando de medios de protección y económicos "a aquellos que nos protegen" frente al "abandono del gobierno de Pedro Sánchez y de Marlaska".

Un "abandono" que "no es casual" sino "la consecuencia de estar dando protección a organizaciones criminales" que "están siendo investigadas por parte de los tribunales" y que "se han dedicado a corromperse y desde la corrupción a llevarse el dinero de los españoles".

También ha censurado que en el Gobierno de Pedro Sánchez "han estado más preocupados" en "perseguir a jueces, a fiscales y a policías y a guardias civiles que de proteger a la sociedad". Una "cloaca" que "ha impulsado presuntamente" el PSOE, que "ha dotado presuntamente de una organización y de una financiación y de una coordinación para perseguir a jueces, a fiscales, a servidores públicos con el único objetivo de obstaculizar investigaciones que tienen como objetivo investigar la corrupción del Partido Socialista".

Cuca Gamarra ha asegurado que, ante esta situación, María Chivite, "no es una espectadora, sino que el PSN ha sido un protagonista". Así, ha recordado la condena a Koldo García, una persona que "llega ahí de la mano de Pedro Sánchez y evidentemente de Santos Cerdán". "Por tanto, hay una responsabilidad política directa del Partido Socialista de Navarra", ha defendido.

Además, se ha referido a la empresa Servinabar, una sociedad con "una participación del propio Santos Cerdán en su accionariado, que ha sido clave para toda esta trama de corrupción, para todas estas presuntas organizaciones criminales en las que está afectado de manera directa el propio Partido Socialista".

"Y esto no se puede decir que no ocurrió", ha destacado Gamarra, que ha criticado las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que dicen "que aquí no ha ocurrido nada, que no ha habido corrupción, que no hay nada que investigar" pero que, en su opinión, demuestra "que han convertido el Parlamento de Navarra en un instrumento más para tapar la corrupción".

Ante ello, ha manifestado que el PP va a seguir impulsando la investigación por parte de los tribunales "allí donde estamos personados, allí donde somos acusación popular y allí donde tenemos la obligación de trabajar para que esto no quede impugne. Caiga quien caiga".

"CESE INMEDIATO" DE LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado, Cuca Gamarra ha exigido el "cese inmediato y la dimisión" de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por haber "presionado" a mandos del cuerpo para que "no investigaran" y "proteger a la familia de Pedro Sánchez" y por haber "mentido" al decir que había informado sobre sus reuniones con Leire Díez.

Ha destacado que las declaraciones esta semana de diferentes mandos de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional sobre "cómo se les ha presionado, cómo se les ha intentado interferir en su acción, cómo se ha buscado que no investigaran, que no desarrollaran el que era su trabajo para así proteger a la familia de Pedro Sánchez y a toda la gran familia del Partido Socialista". Declaraciones que señalan "directamente a la directora general de la Guardia Civil" y al ministro Marlaska.

Asimismo, ha resaltado que "también se puso de manifiesto que la directora de la Guardia Civil mintió ante la Comisión de Interior del Senado porque dice que había informado a los agentes de sus reuniones con Leire -Díez- y ayer la desmintieron".

"Lo que está muy claro es que si sigue al frente todavía hoy de la Guardia Civil, siendo directora de la Guardia Civil nombrada por Pedro Sánchez y nombrada por Marlaska, es porque es fundamental para intentar controlar desde dentro y seguir tapando la corrupción de Pedro Sánchez", ha asegurado.

No obstante, ha puesto en valor que "el Estado de Derecho funciona en España gracias a servidores públicos que cumplen con su obligación", reconociendo el trabajo de fiscales, jueces, policías y guardias civiles que investigan, "independientemente de las presiones", porque "saben que su deber es servir a España y luchar contra esa corrupción". Por todo ello, ha reclamado el "cese inmediato y la dimisión" de la directora general de la Guardia Civil

Por su parte, el presidente del PPN, Javier García, ha rechazado la aprobación en el pleno del Parlamento de Navarra de las conclusiones de la comisión de investigación, "que nada tienen que ver con el relato que hemos ido viendo durante estos meses de los diferentes comparecientes". "Un relato escrito ya por el propio Gobierno que va encaminado a tapar la corrupción del Partido Socialista en obras" como la de los túneles de Belate. Ha destacado que "el origen de la corrupción 'sanchista' nace en Navarra" con Santos Cerdán y Koldo García, "donde se inicia esa trama de corrupción con el visto bueno, el beneplácito o el conocimiento, como así parece ser, de la señora Chivite".