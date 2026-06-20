García destaca "la importancia de ganar competitividad en sectores clave como la transición energética"

Visita del consejero García a Zinks Research. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha destacado "la importancia de ganar competitividad en sectores clave como la transición energética" en su visita a Zinks Research, nueva Unidad de Innovación Empresarial (UIE) impulsada por el Grupo Zeta North, dedicado al sector de la energía y cuya sede central se encuentra en el Polígono Arazuri-Orkoien de Arazuri.

Asimismo, ha valorado la incorporación de una nueva UIE al ecosistema navarro de innovación, resaltando "el compromiso de las empresas navarras con una innovación aplicada y orientada a resultados, capaz de transformar el conocimiento tecnológico en soluciones reales tanto para su propio sector como para el tejido empresarial de la comunidad".

Esta nueva unidad busca "estructurar, consolidar y escalar" la actividad tecnológica desarrollada históricamente por las empresas del grupo Koshkil Systems e I3i Ingeniería Avanzada, con el objetivo de "transformar desarrollos puntuales y soluciones 'ad hoc' en proyectos estructurados, replicables y escalables, capaces de convertirse en productos propios, metodologías estandarizadas y ventajas competitivas sostenibles", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La unidad inicia su actividad con un equipo técnico compuesto por 5 profesionales -una de ellas con título de doctora-. El equipo está completamente dedicado a actividades de I+D+i, incluyendo perfiles especializados en electrónica de potencia y control, software y sistemas digitales, diseño mecánico y prototipado, análisis de datos y soporte técnico y documental, teniendo planeado contar con entre 10 y 15 personas investigadoras equivalentes a jornada completa en 2029.

En la visita, que ha recorrido los laboratorios de electrónica de la compañía, la zona de fabricación electrónica y prototipado y el entorno digital estructurado para diseño y simulación, entre otras, han participado, además del consejero García, la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, así como la directora de Zinks Researchs, Ixone Arroabarren; el presidente de Zeta North, Mikel Etxeberría, el CEO de Koshkil Group, Iñaki Pinillos, y el director de operaciones de Koshkil Systems, Ernesto Ruiz de Galarreta, por parte de Grupo Zeta North.

UNIDADES DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Las Unidades de I+D+i Empresarial (UIE) son entidades de investigación focalizadas en el desarrollo experimental y están orientadas a satisfacer las necesidades de I+D+i de sus empresas titulares. Encuadradas como agentes de ejecución dentro del Sistema Navarro de Innovación (SINAI), ejercen como correa de transmisión entre el conocimiento y la empresa.

Con una plantilla de personal investigador de al menos cinco personas, de las cuales al menos una tiene el título de doctor o doctora, el principal objetivo de las UIE es realizar proyectos de I+D+i y promover el uso de la tecnología e innovación como herramienta para la mejora competitiva de la empresa.

De esta manera, generan y desarrollan tecnología para después realizar una explotación comercial de sus resultados, que se traducen en generación de patentes, creación de empresas innovadoras de base tecnológica y el desarrollo de nuevos productos y procesos.

Como principales ventajas, las UIE pueden obtener el certificado de agente acreditado e inscribirse en el registro de agentes del SINAI; acceder a programas y convocatorias de ayudas a las actividades de I+D+i en las que se requiera ser agente del SINAI así como al uso de las infraestructuras de investigación en condiciones preferentes; participar en los programas de atracción de talento internacional y en convocatorias específicas de ayudas y obtener incentivos fiscales, entre otras.

Con esta nueva acreditación, el SINAI suma ya 43 agentes, divididos en ADItech, su coordinador; universidades, centros de investigación, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, Unidades de I+D+i Empresarial y entidades singulares.