García destaca "la importancia de ganar competitividad en sectores clave como la transición energética"

El consejero ha visitado Zinks Research, nueva Unidad de Innovación Empresarial (UIE) impulsada por el Grupo Zeta North

Visita del consejero García a Zinks Research.
Visita del consejero García a Zinks Research. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 20 junio 2026 17:21
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PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha destacado "la importancia de ganar competitividad en sectores clave como la transición energética" en su visita a Zinks Research, nueva Unidad de Innovación Empresarial (UIE) impulsada por el Grupo Zeta North, dedicado al sector de la energía y cuya sede central se encuentra en el Polígono Arazuri-Orkoien de Arazuri.

Asimismo, ha valorado la incorporación de una nueva UIE al ecosistema navarro de innovación, resaltando "el compromiso de las empresas navarras con una innovación aplicada y orientada a resultados, capaz de transformar el conocimiento tecnológico en soluciones reales tanto para su propio sector como para el tejido empresarial de la comunidad".

Esta nueva unidad busca "estructurar, consolidar y escalar" la actividad tecnológica desarrollada históricamente por las empresas del grupo Koshkil Systems e I3i Ingeniería Avanzada, con el objetivo de "transformar desarrollos puntuales y soluciones 'ad hoc' en proyectos estructurados, replicables y escalables, capaces de convertirse en productos propios, metodologías estandarizadas y ventajas competitivas sostenibles", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La unidad inicia su actividad con un equipo técnico compuesto por 5 profesionales -una de ellas con título de doctora-. El equipo está completamente dedicado a actividades de I+D+i, incluyendo perfiles especializados en electrónica de potencia y control, software y sistemas digitales, diseño mecánico y prototipado, análisis de datos y soporte técnico y documental, teniendo planeado contar con entre 10 y 15 personas investigadoras equivalentes a jornada completa en 2029.

En la visita, que ha recorrido los laboratorios de electrónica de la compañía, la zona de fabricación electrónica y prototipado y el entorno digital estructurado para diseño y simulación, entre otras, han participado, además del consejero García, la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, así como la directora de Zinks Researchs, Ixone Arroabarren; el presidente de Zeta North, Mikel Etxeberría, el CEO de Koshkil Group, Iñaki Pinillos, y el director de operaciones de Koshkil Systems, Ernesto Ruiz de Galarreta, por parte de Grupo Zeta North.

UNIDADES DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Las Unidades de I+D+i Empresarial (UIE) son entidades de investigación focalizadas en el desarrollo experimental y están orientadas a satisfacer las necesidades de I+D+i de sus empresas titulares. Encuadradas como agentes de ejecución dentro del Sistema Navarro de Innovación (SINAI), ejercen como correa de transmisión entre el conocimiento y la empresa.

Con una plantilla de personal investigador de al menos cinco personas, de las cuales al menos una tiene el título de doctor o doctora, el principal objetivo de las UIE es realizar proyectos de I+D+i y promover el uso de la tecnología e innovación como herramienta para la mejora competitiva de la empresa.

De esta manera, generan y desarrollan tecnología para después realizar una explotación comercial de sus resultados, que se traducen en generación de patentes, creación de empresas innovadoras de base tecnológica y el desarrollo de nuevos productos y procesos.

Como principales ventajas, las UIE pueden obtener el certificado de agente acreditado e inscribirse en el registro de agentes del SINAI; acceder a programas y convocatorias de ayudas a las actividades de I+D+i en las que se requiera ser agente del SINAI así como al uso de las infraestructuras de investigación en condiciones preferentes; participar en los programas de atracción de talento internacional y en convocatorias específicas de ayudas y obtener incentivos fiscales, entre otras.

Con esta nueva acreditación, el SINAI suma ya 43 agentes, divididos en ADItech, su coordinador; universidades, centros de investigación, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, Unidades de I+D+i Empresarial y entidades singulares.

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