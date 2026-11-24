Acto de Geroa Bai este martes. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha defendido este martes el "blindaje" del Estado de Bienestar, "de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de la atención a la dependencia y de los servicios públicos, que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social".

En un acto celebrado en la sede de Geroa Bai en Pamplona, en el que ha participado la senadora Uxue Barkos, el candidato de la coalición al Congreso de los Diputados Pablo Azcona ha señalado que defender los servicios públicos "exige recursos, decisiones políticas valientes y capacidad para poder financiarlos".

Ha criticado Azcona una "contradicción" ya que en 2011 PP y PSOE acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución para "establecer la prioridad absoluta del pago de la deuda pública", una decisión, ha dicho, que "condiciona las políticas presupuestarias". Ha expuesto que es necesario revertir dicha reforma y que por ello en 2025 Uxue Barkos llevó una iniciativa al Senado para "recuperar la redacción anterior de este artículo y modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria", que fue rechazada con el voto en contra del PP, PSOE y Vox.

El candidato ha señalado así que "aquí hay una responsabilidad política evidente". "Al PP y a la ultraderecha les exigimos que expliquen qué modelo de servicios públicos defienden", ha indicado, pero ha dicho al PSOE, que "reivindica el Estado de Bienestar", que "cuando tiene la oportunidad de modificar las reglas que condicionan su financiación vota en contra".

"No basta con proclamarse defensor de los derechos sociales, hay que demostrarlo con políticas valientes y con votos", ha indicado, para exponer que "las reglas estatales afectan a la capacidad de Navarra para invertir, para reforzar los servicios públicos cuando toca y para responder a las necesidades ciudadanas". "Desde Geroa Bai defendemos la responsabilidad en la gestión de los servicios públicos, pero la estabilidad presupuestaria no puede ser un obstáculo para garantizar derechos", ha indicado, para abogar por llevar este debate al Congreso.

Por su parte, Uxue Barkos ha señalado que desde la coalición plantean que "no puede existir un verdadero blindaje del Estado de Bienestar mientras la Constitución establezca la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sin ofrecer una protección equivalente a la financiación de los servicios públicos". A su juicio, "no puede ser que la reforma de 2011 de la Constitución y las leyes posteriores sirvan de coartada a quienes quieren laminar el Estado de Bienestar".

Barkos ha señalado que "no hay coherencia si no hay valentía política en la defensa del Estado de Bienestar". "El debate sigue plenamente vigente y si no existen las mayorías necesarias para reformar la Constitución, abordemos al menos las modificaciones de la ley de Estabilidad Presupuestaria que permitan avanzar en la protección de nuestros servicios públicos", ha comentado.

"El Estado de Bienestar se protege con leyes, con presupuestos y con voluntad política", ha aseverado la senadora, quien ha concluido que en estas elecciones, "nos jugamos la necesidad de voces que lleven las iniciativas necesarias para blindar el Estado de Bienestar".