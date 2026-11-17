Acto de campaña de Geroa Bai - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha defendido este martes la revalorización continua de las pensiones para garantizar que "mantengan el poder adquisitivo", y ha reclamado el traspaso de la competencia de Seguridad Social a la Comunidad foral porque "nuestro autogobierno es clave para el bienestar en general de la sociedad navarra".

Así lo ha indicado el cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, que ha comparecido en un acto de campaña junto a la cabeza de lista de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa. Según Azcona, "es evidente que la derecha y la ultraderecha están poniendo encima de la mesa el ataque, sin ningún tipo de tapujo ni vergüenza, a cuestiones" que "pensábamos consolidadas" en materia de "derechos sociales y civiles", y "también al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas".

"Han empezado la campaña advirtiendo de que uno de sus objetivos prioritarios va a ser segar por su base uno de los pilares más básicos de este estado de bienestar, como son las pensiones. Y desde Geroa Bai queremos poner freno a ese disparate. Vamos a defender, sin titubeos, el sistema público de pensiones. Y lo hemos demostrado con hechos", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que "hemos presentado iniciativas planteando que a quienes accedan a la jubilación anticipada habiendo cotizado 40 años o más, no les penalicen y no se les aplique los coeficientes reductores". "También ampliamos en Navarra el complemento que percibían las pensionistas de viudedad, en su mayoría mujeres. Y seguimos apoyando, por supuesto, año tras año, que sus cuantías se vayan incrementando", ha manifestado.

Según ha añadido, "lejos de recortar, lo que defendemos es precisamente que se garantice en cualquier coyuntura las pensiones". "Vemos imprescindible la revalorización continua de las cuantías. Nos oponemos firmemente a cualquier intento que hagan las derechas de privatización y/o debilitamiento del sistema público de pensiones. Y lo defendemos con firmeza, porque pensamos que este sistema es la mejor expresión de justicia social y de solidaridad intergeneracional", ha subrayado.

Y "porque queremos que esa defensa en nuestra Comunidad foral sea plenamente efectiva, vamos a seguir trabajando en un elemento que también es fundamental: el traspaso de la gestión de la Seguridad Social a Navarra".

Por su parte, Mayte Espinosa ha destacado que "la esperanza de vida va aumentando". "En Navarra, estimamos que la esperanza de vida en los próximos años superará los 88 años en las mujeres y los 83 en los hombres. Este indudable éxito implica también un enorme reto en el ámbito del envejecimiento activo y de la garantía de la calidad de los cuidados", ha subrayado.

Recientemente, ha dicho, "el Estado ha aprobado una reforma de la ley de la dependencia y la discapacidad que de inicio introduce mejoras sobre la ley de la dependencia del 2026". "Y nosotras esperamos que tenga un desarrollo más positivo que aquella, pero la preocupación y el interés de Geroa Bai está en Navarra, y en ese sentido aspira y trabaja para que, según su competencia plena, la Comunidad foral no solo adapte sus servicios y prestaciones a la reforma estatal, sino que elabore su propia ley de atención a la dependencia, de la misma manera que dispone ya de una ley foral de discapacidad, porque es la mejor manera de que nuestro sistema sea acorde a nuestras necesidades y posibilidades", ha apuntado.

Según ha añadido, "nuestro objetivo es hacer efectivo que en Navarra cada persona sea cuidada donde y como sea su deseo". "Esto implica resolver cuestiones como revertir los actuales e insoportables plazos de valoración, ahora de seis meses y medio, y eliminar las listas de espera, impulsar los servicios que potencien la autonomía de las personas y garantizar una atención personalizada y de calidad en todos los centros", ha manifestado.

A su juicio, la ley de Navarra debería establecer "una distribución equitativa de los servicios y prestaciones más básicos en todo el territorio de la Comunidad foral" y "un nuevo modelo de copago de las tasas que pagan las personas usuarias por los servicios de atención a la dependencia".

En Navarra "hay que seguir manteniendo el principio fundamental de que ninguna persona que lo necesite o que desee unos servicios o prestaciones como la atención a domicilio, acudir a un centro de día o vivir en una residencia y tenga derecho a ellos no deje de percibirlos porque no puede hacer frente a pagar lo que es el que le corresponda". "Pero pensamos que hay que ir más allá, hay que reducirlo al máximo y articular un nuevo sistema de copago que pivote no en el grado de dependencia que tenga cada persona, sino en su capacidad económica", ha explicado.

La norma estatal recientemente aprobada "no ha entrado a esta cuestión y nosotras pensamos que es un aspecto que no se puede obviar y que, en aras de la equidad las políticas en dependencia y discapacidad, tiene que marcar ya la dirección de la eliminación progresiva o al menos la reducción al máximo del copago". Además, "exigiremos al Estado que cumpla lo aprobado en la ley destinando a Navarra la financiación del 50% del presupuesto total desde el más exiguo 19% actual".