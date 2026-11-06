Geroa Bai destaca que las medidas fiscales incluyen una deducción para "facilitar" el acceso a la vivienda a los jóvenes

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado en la Mesa Fiscal entre las formaciones que componen el Gobierno de Navarra y EH Bildu. En este sentido, ha destacado que incluye una de "sus principales propuestas" en materia de vivienda: una nueva deducción en el IRPF para "facilitar" que las personas jóvenes puedan acceder a su primera vivienda habitual.

En una nota de prensa, la coalición ha subrayado la importancia de ver cumplido "su compromiso, trabajado durante meses en la Mesa Fiscal". Una medida que "permite actuar sobre una de las barreras que dificultan la emancipación juvenil: el importante esfuerzo económico que supone adquirir una primera vivienda". La propuesta establece una deducción del 15% para personas menores de 35 años, con límites de renta y de precio de adquisición.

Geroa Bai ha destacado que esta medida "supone incorporar un nuevo instrumento fiscal para ayudar a las personas jóvenes a dar el paso de acceder a su primera vivienda". Una herramienta que "debe complementar" las políticas de vivienda protegida, alquiler y emancipación que se vienen desarrollando en Navarra.

En esa línea, ha subrayado que el objetivo es que "la fiscalidad contribuya también a dar respuesta a las dificultades reales de acceso a la vivienda, especialmente entre quienes todavía no han podido dar ese primer paso".

Asimismo, ha puesto en valor otras medidas del acuerdo fiscal, como "la deflactación de la tarifa del IRPF, que se aplicará de manera progresiva y diferenciada". Una diferenciación que "responde a la necesidad de que el alivio fiscal llegue con mayor intensidad a las rentas medias y bajas, tal y como ha defendido la coalición durante la negociación".

La coalición ha indicado que "la inflación sigue teniendo efectos muy concretos sobre la economía cotidiana", con el encarecimiento de "los alimentos, la energía, la vivienda y otros gastos habituales". Algo que "está afectando a la capacidad adquisitiva de las familias", así como "a muchas personas autónomas y pequeños negocios".

En este contexto, la deflactación "permite adaptar la tarifa del IRPF a la evolución de los precios", señalan desde Geroa Bai, que ha resaltado que "se trata de que la política fiscal acompañe a la ciudadanía ante el impacto de la inflación y contribuya a proteger su poder adquisitivo".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que "hemos defendido una fiscalidad que dé respuestas a los problemas reales de la ciudadanía. La dificultad de acceso a la vivienda es uno de ellos, especialmente para las personas jóvenes. Por eso hemos trabajado para incorporar una deducción que les ayude a acceder a su primera vivienda habitual".

Azcona ha añadido que "otro asunto fundamental es el impacto de la inflación sobre la economía de las familias. Han subido los alimentos, la energía, la vivienda y los gastos cotidianos, y debemos evitar que ese encarecimiento se traduzca también en una mayor presión fiscal para quienes no han mejorado realmente su capacidad económica. Por eso hemos defendido una deflactación progresiva, con un mayor alivio para las rentas medias y bajas".

Geroa Bai ha considerado que el acuerdo "permite avanzar en una política fiscal conectada con las necesidades de Navarra, incorporando medidas concretas para facilitar la emancipación juvenil y proteger la capacidad adquisitiva de las familias". La coalición ha señalado que durante el trámite parlamentario de las medidas fiscales "seguirá trabajando por incorporar mejoras".