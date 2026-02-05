Geroa Bai dice que la "forma de proceder" de PSN y Contigo-Zurekin sobre el profesorado de religión "carece de rigor"

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado que la proposición de ley registrada por PSN y Contigo-Zurekin para derogar la norma que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra "carece de rigor" porque "tomar decisiones" sin "datos" es "legislar a ciegas".

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno parlamentario de este jueves, Azcona ha señalado que Geroa Bai "se va a mantener en lo que recoge el acuerdo programático, un acuerdo que habla de revisar y, en su caso, derogar la ley foral 15/2022". "PSN y Contigo-Zurekin han optado directamente por la derogación y creemos que es una forma de proceder que carece de rigor", ha indicado.

Según ha explicado, Geroa Bai ha solicitado información de ámbito laboral sobre este colectivo, y ha reclamado al departamento de Educación "datos objetivos y también informes sobre la posición de los centros educativos en los que trabajan estas personas".

"Para nosotros esta información es imprescindible. Tenemos que saber si hay o no exceso de profesorado, si se cumplen las horas lectivas, y cómo encaja esta realidad en la planificación educativa general. Tomar decisiones sin estos datos es legislar a ciegas", ha manifestado.

Además, ha continuado, "nos preocupa evidentemente la situación en la que quedarían estas personas pertenecientes a un colectivo feminizado y precarizado". Según Azcona, "van a guiar nuestras decisiones las condiciones laborales, la afección en el ámbito educativo y también las posibles consecuencias jurídicas y económicas que puedan derivarse".

"Y no podemos obviar el contexto. Esta proposición de ley nos la trae el PSN en un momento en el que el consejero Gimeno tiene abiertos conflictos muy relevantes con la comunidad educativa. El CREENA, el Conservatorio Superior de Música, la FP Dual con el encierro reciente del alumnado y el profesorado de la FP de Baztan-Bidasoa. La educación navarra no necesita cortinas de humo, necesita rigor, necesita datos, soluciones y diálogo, mucho diálogo. En esa línea es en la que se van a encontrar con Geroa Bai", ha añadido.

En respuesta a los periodistas, ha explicado que estos profesores "ya tienen reducciones de jornada establecidas, y por tanto tienen una situación laboral" de "precarización, evidentemente". "Cuando una persona, cuando un colectivo mayoritario tiene reducciones de jornada o jornadas pequeñas se llama que tiene una situación precarizada, en este ámbito y en cualquier otro", ha reivindicado.