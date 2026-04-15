Geroa Bai dice que "la reducción de unidades educativas supone un recorte" y pide una moratoria de un año

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha afirmado que "el descenso del alumnado no debe traducirse automáticamente en el cierre de aulas" y que "la reducción de unidades educativas supone un recorte", por lo que ha reclamado "una moratoria de un año para adaptar la oferta educativa a la nueva realidad demográfica".

Así lo han indicado desde la coalición en un comunicado, en relación con "los datos hechos públicos por el Departamento de Educación sobre el elevado número de aulas a reducir de cara al próximo curso 26/27". A su juicio, "el contexto actual de fuerte descenso de la natalidad exige prudencia, diálogo y medidas excepcionales que prioricen la calidad educativa y la cohesión del sistema".

Geroa Bai considera "imprescindible" actuar "con cautela ante decisiones que pueden tener efectos estructurales a medio plazo", y advierte de que "la reducción de unidades educativas supone un recorte, siendo una de las redes más perjudicadas la de las ikastolas, lo que supone un nuevo ataque del Departamento de Educación a la enseñanza en euskera".

En este sentido, Geroa Bai entiende que "el descenso del alumnado no debe traducirse automáticamente en el cierre de aulas", sino que "debe aprovecharse como una oportunidad para reforzar la calidad educativa, reducir ratios y mejorar la atención a un alumnado cada vez más diverso y con mayores necesidades, especialmente en un momento en el que existen condiciones económicas favorables para reforzar la inversión en educación".

Desde esta perspectiva, la coalición apuesta por "evitar el cierre de unidades tanto en la red pública como en la concertada en este momento de excepcionalidad demográfica" y plantea "la necesidad de explorar una moratoria de un año en aquellos casos en los que el Departamento de Educación a través de la Resolución 26/2026 ha decidido no renovar conciertos, ya que la moratoria es una posibilidad contemplada en la normativa vigente que permitiría evaluar con mayor margen la evolución de la natalidad y el impacto de los cambios introducidos en los criterios técnicos aplicados".

Geroa Bai subraya, además, que "las decisiones adoptadas en este proceso no solo afectan al próximo curso, sino que condicionan la estructura del sistema educativo durante los próximos años, con repercusiones también en etapas posteriores como la Educación Primaria". Por ello, considera "fundamental garantizar la estabilidad del sistema, evitar desequilibrios en la oferta educativa y preservar la cohesión territorial".

Geroa Bai advierte, asimismo, de que "las decisiones adoptadas suponen en la práctica un nuevo ataque a la oferta educativa en euskera, ya que muchas de las unidades afectadas corresponden a la red de ikastolas de Navarra, un modelo cooperativo de iniciativa social que ha velado por el mantenimiento de la educación en euskera en toda la comunidad cuando el sistema educativo público y la administración no han estado a la altura".

La coalición considera que "cualquier reducción de unidades debe analizarse con especial cautela en este ámbito, evitando retrocesos en la implantación del euskera y asegurando que la planificación educativa no debilite ni perjudique a nuestra lengua propia".

Por todo ello, Geroa Bai va a registrar una moción en el Parlamento de Navarra en la que insta al Gobierno foral a "no proceder al cierre de aulas de educación infantil, ni en la red pública ni en la concertada, durante la planificación del próximo curso escolar".

Asimismo, plantea el establecimiento de una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos, "al amparo del artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, con el objetivo de adaptar las decisiones estructurales a la actual situación demográfica excepcional".

La iniciativa también propone "aprovechar la reducción coyuntural del alumnado para mejorar la calidad del sistema educativo, reforzando la atención a la diversidad, reduciendo ratios cuando sea posible y consolidando una planificación equilibrada del conjunto del sistema".