La número uno de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, en un acto electoral. - GEROA BAI

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reivindicado este lunes que Navarra tenga "voz propia en Madrid" para defender una nueva Política Agraria Común (PAC) a "adaptada a las características y necesidades del sector primario navarro, que garantice los recursos destinados a la agricultura y al desarrollo rural y que respete la capacidad de autogobierno de Navarra".

Así lo han defendido en un acto electoral la número uno de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, quienes han explicado las principales propuestas de la coalición en esta materia.

Así, Espinosa se ha referido a las negociaciones sobre la nueva PAC para el periodo 2028-2034, asegurando que Navarra "se juega mucho en este proceso". La candidata al Senado ha cuestionado que este debate quede en manos de formaciones políticas cuya "mirada, estrategia y agenda están puestas en el Estado, muy lejos de los intereses y la realidad concreta del sector primario y el mundo rural de Navarra".

Frente a ello, ha reivindicado "la capacidad de autogobierno de Navarra para diseñar una política agraria propia, moderna, adaptada a las características de su agricultura y ganadería, atractiva para las personas jóvenes y que fortalezca las estrategias de soberanía alimentaria". "El futuro de la PAC no se puede diseñar en un Excel desde Madrid o Bruselas sin tener en cuenta la diversidad y las necesidades de nuestro sector primario", ha defendido.

De esta forma, Espinosa ha planteado tres reivindicaciones "fundamentales" que Geroa Bai defenderá en las Cortes Generales. En primer lugar, ha rechazado el recorte presupuestario del 22% para la política agraria y la desaparición de los programas específicos de desarrollo rural que, según ha criticado, plantea la Comisión Europea.

En segundo lugar, ha defendido una PAC que "priorice las ayudas a las rentas de agricultores y ganaderos profesionales que trabajan la tierra", apostando por "un modelo de agricultura familiar y producción local sostenible, frente a un sistema que favorece los derechos de superficie de grandes latifundios y las producciones de monocultivos industriales". Asimismo, ha advertido de "las dificultades que encuentran las personas jóvenes para acceder a la tierra e incorporarse al sector mientras existen perceptores inactivos de las ayudas de la PAC".

Como tercera reivindicación, Espinosa ha reclamado "un mayor protagonismo de las regiones en el diseño, planificación y gestión de las políticas agrarias y de desarrollo rural, con estrategias más adaptadas a la realidad del territorio, frente a la burocratización de Bruselas o los intentos de recentralización en los Estados de la gestión de estas políticas".

Por último, la candidata al Senado ha manifestado el "compromiso" de Geroa Bai con "la defensa de los intereses del sector primario navarro en Madrid". "Geroa Bai no va a Madrid a hacer seguidismo de nadie, sino a defender nuestro propio modelo de agricultura y ganadería y a provocar un cambio en la PAC que ofrezca futuro a nuestro sector primario", ha asegurado.

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha defendido la necesidad de una nueva PAC que "se adapte y responda a la tipología agrícola y ganadera de Navarra, así como a nuestras estrategias de desarrollo de un mundo rural vivo".

En este sentido, ha explicado que su departamento ha trasladado a sindicatos agrarios, cooperativas e industria agroalimentaria una propuesta para que Navarra "pueda defender una posición propia ante Madrid y Bruselas, fruto de la dinámica de diálogo continuo con el sector desarrollada durante los últimos años".

Aierdi ha destacado las actuaciones impulsadas desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para "fortalecer el sector primario y dinamizar el medio rural".

Entre ellas, ha resaltado el "programa Lurberri de relevo generacional", con doce acciones para estimular la incorporación de jóvenes, una inversión de 11 millones de euros en dos años y los servicios de acompañamiento de INTIA. "En la última convocatoria, hemos llegado a duplicar la media de incorporaciones de jóvenes, rebasando los 130", ha destacado.

Asimismo, Aierdi ha señalado las inversiones de 17 millones de euros en cuatro convocatorias del programa LEADER y el impulso a la nueva ley foral de Desarrollo Rural y Despoblación, que "supondrá un punto de inflexión para cambiar las reglas del juego en favor del mundo rural". El consejero ha destacado que el departamento ya ha trasladado un primer borrador a los agentes locales para su debate y elaboración.

En materia de soberanía alimentaria y promoción del producto local, Aierdi ha apuntado que las ayudas para la certificación de productos con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida se han triplicado hasta alcanzar los 1,1 millones de euros, mientras que los recursos destinados a la promoción de los productos con sello Reyno Gourmet se han duplicado hasta los 2,5 millones.

Por último, Aierdi ha destacado la actualización del Plan Foral de Regadíos y las inversiones para modernizar estas infraestructuras, con 11 millones de euros ya invertidos en Ribaforada, otros 22 millones anunciados para la segunda fase y actuaciones iniciadas en Cadreita y Milagro.

"El uso eficiente del agua y la modernización de los regadíos van a resultar factores clave para garantizar la competitividad y el futuro del sector agrícola y la industria agroalimentaria navarra", ha concluido.