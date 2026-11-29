Pablo Azcona, candidato de Geroa Bai, valora los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, ha admitido este domingo los "malos resultados" de su formación en las elecciones generales, a la vez que ha considerado "verdaderamente preocupantes" los resultados en el ámbito nacional, "con posibilidad de que entre la ultraderecha en el Gobierno central".

En una declaración en la sede del partido en Pamplona, pasadas las 22.25 horas, Azcona ha reconocido que el resultado electoral "no es el que nos hubiera gustado a los hombres y mujeres de Geroa Bai", pero se ha mostrado satisfecho de que "Navarra manda al Congreso una representación mayoritariamente progresista".

Ha lamentado que, a nivel estatal, se ha "dado el respaldo a una mayoría de derechas con posibilidad de que entre la ultraderecha al Gobierno central, la primera vez desde la muerte del dictador, la primera vez desde que estamos en democracia".

Ha agradecido a la ciudadanía navarra por haber ido este domingo a las urnas "mayoritariamente a votar" y ha felicitado a los cinco diputados (dos del PSOE, dos de UPN-PP y uno de EH Bildu) que van a representar a Navarra en el Congreso, de quienes ha esperado que "hagan de verdad una defensa de los intereses de Navarra porque va a hacer falta".

Ha resaltado que, a partir de mañana, "los hombres y mujeres de Geroa Bai nos ponemos a trabajar para ponernos en frente de los posibles retrocesos que se puedan plantear y, por supuesto nos ponemos a trabajar en lo que ya hacemos, que es la defensa de los derechos civiles y democráticos y del autogobierno navarro".

Preguntado por los periodistas si los resultados electorales de Geroa Bai este domingo podrían tener consecuencias de cara a los próximos comicios forales, Pablo Azcona ha afirmado que "está demostrado que la ciudadanía de Navarra es madura políticamente y sabe diferenciar las urnas en cada momento". Ha insistido en el "apoyo progresista" de la ciudadanía de la Comunidad foral en estas elecciones generales "en un momento en el que el avance de la ultraderecha era un riesgo". Y ha destacado que "cuando votemos en otras urnas en el conjunto de Navarra, la madurez democrática de Navarra también sabrá hacer la elección correcta".

Azcona ha atribuido a la "polarización" los "malos resultados" de Geroa Bai pero ha remarcado que "más nos preocupa el resultado que se queda en el conjunto del Estado, eso es verdaderamente preocupante".